Месть Трампа, фаст-фуд в Белом доме и изгнание Кинга – главные новости США за неделю

Дайджест самых важных новостей США за неделю (14-20 января 2019 года), подготовленный консалтинговой компанией Karyzhsky Communications.

Кинга наказали за расизм

The New York Times – 14/01. Конгрессмены исключили представителя штата Айова Стива Кинга (не путайте с писателем Стивеном Кингом!) из юридического и сельскохозяйственного комитетов. Причиной стал комментарий Кинга с расистским контекстом.

На прошлой неделе в интервью изданию The New York Times Стив Кинг спросил:

Белый националист, превосходство белой расы, западная цивилизация – каким образом эти выражения стали оскорбительными?

Стив Кинг понес наказание за свои слова в тот же день, когда его публично осудили республиканские лидеры. Лидер большинства в Сенате Митч Макконнел предложил Кингу найти "себе другую работу", а сенатор Митт Ромни сказал, что Кинг должен уволиться.

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Мюллер закончит расследование

The Wall Street Journal – 14/01. Выбранный Трампом кандидат на пост Генпрокурора Уильям Барр сказал, что разрешит закончить Роберту Мюллеру расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Дедлайн расследования спецпрокурора подходит к концу, и Мюллер попросил разрешение продлить дело до лета 2019 года.

Мнение Барра по поводу расследования Мюллера сильно отличается от мнения Трампа, который называет это дело "охотой на ведьм". Барр считает, что "жизненно важно" продлить расследование Мюллера. Более того, Барр хочет, чтобы общественность и Конгресс были осведомлены о находках спецпрокурора.

Трамп устроил необычный прием в Белом доме



Дональд Трамп устроил "банкет"

Vox – 15/01. Трамп заказал в Белый дом 300 бургеров, много пиццы и жареной картошки для приема чемпионов национального университетского турнира по футболу. Прием с такой едой в столовой Белого дома был впервые, поскольку обычно здесь проходят обеды для послов и лидеров стран. Угощения для футболистов Трамп оплатил из своего кармана.

Мне нравится это! Это так по-американски. Мы принимаем людей, которые любят покушать, поэтому мы повеселимся, – сказал Трамп, стоя возле подносов с фаст-фудом.

Подача такого меню была связанна с "шатдауном" в США, который уже стал самым затяжным в современной истории США. Кухня Белого дома так же, как и многие другие федеральные институты, в настоящее время не работает.

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Месть президента

Washington Post – 16/01. Трамп необычно отреагировал на просьбу спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси перенести ежегодное обращение к Конгрессу или отослать его письмом в связи с "шатдауном". Обращение президента "О положении страны" было запланировано на 29 января. Эта традиционная речь дала бы возможность Трампу получить прайм-тайм на телевизионных каналах, чтобы еще раз отстоять идею построить стену на границе с Мексикой.

Официально Белый дом не дал комментарий по поводу просьбы Пелоси, но на следующий день Трамп отказал лично ей и другим демократам использовать военный самолет для поездки в Афганистан, ссылаясь на все тот же "шатдаун". Несколько членов делегации уже сидели в автобусе, который должен был довезти их на базу ВВС США, когда они получили новость об отказе.

Комментируя свое решение, Трамп сказал, что Пелоси должна остаться в Вашингтоне для решения правительственного кризиса.

На фоне того, что 800 тысяч замечательных американцев не получают зарплату, я уверен, что отложить поездку было уместно, – написал Трамп у себя в Twitter.

В этот же день Трамп отменил поездку своей официальной делегации в Давос на Всемирный экономический форум на случай, если возобновятся переговоры по поводу "открытия работы правительства".

В США прошел Марш женщин



Марш женщин

USA Today – 19/01. Несмотря на внутренние противоречия и плохую погоду, десятки тысяч активистов в Вашингтоне вышли на 3-й ежегодный Марш женщин, чтобы продемонстрировать оппозиционные настроения против Дональда Трампа, а также, чтобы положить конец насилию против женщин и продвигать идею равенства полов.

Впервые марш был проведен после инаугурации Трампа в 2017 году. Тогда в нем приняли участие от 3 до 5 миллионов американцев по всей стране, сделав его самой большой демонстрацией в истории США. В этом году явка составила 60 тысяч демонстрантов.

Организатор Марша женщин Винни Вонг рассказала, что демонстрация представляет широкий круг вопросов – от расовой справедливости до здравоохранения.

Мы боремся не только, чтобы защитить себя, но и за бесплатное здравоохранения для всех, – комментирует Вонг. – У нас есть много требований.

Трамп предлагает свое решение кризиса

The New York Times – 19/01. Трамп предложил демократам в обмен на финансирование стены продлить защиту для 700 тысяч детей незаконных мигрантов в рамках программы DACA. Эта программа позволяет детям нелегальных мигрантов оставаться в США.

Но демократы сразу же отказались от данного компромисса. Лидер меньшинства в Сенате Чарльз Шумер сказал, что продление DACA "в обмен на финансирование стены – это не компромисс, а взятие в заложники нелегальных мигрантов".

Напомним, что "шатдаун" – частичное закрытие федерального правительства – продолжается уже пятую неделю. Из-за этого приблизительно 800 тысяч работников ушли в недоплачиваемый отпуск. Причиной закрытия правительства стал отказ демократов включить в бюджет предложение Трампа о финансировании стены на границе с Мексикой.

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