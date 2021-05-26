В полиции говорят, что во время стрельбы получил ранение один человек, он находится в больнице. Инцидент частично попал на видео местных журналистов, которые как раз снимали сюжет о мероприятии.

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Годовщина гибели Джорджа Флойда: в Миннеаполисе произошла стрельба

Мероприятия в память погибшего после силовых действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда проходили 25 мая в Миннеаполисе у кафе, где Флойда задерживали с применением приема удушения именно в этот день в 2020.

Неожиданно полиция получила сообщение о стрельбе именно в том кафе. По данным правоохранителей, в результате инцидента один человек получил ранение. Его пришлось госпитализировать, но травма жизни не угрожает.

Из-за стрельбы мероприятия по чествованию Флойда перенесли в парк, расположенный в 5 километрах от печально известного кафе. Но мемориал "Rise and Remember George Floyd" ("Восстань и помни Джорджа Флойда") возле него все же откроют.

Стрельба возле места гибели Флойда частично попала на камеру СМИ: смотрите видео

Кратко о гибели Джорджа Флойда и громком резонансе события

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе при задержании полицией. Это произошло 25 мая 2020. Копы применили к мужчине жестокий прием удушения, из-за которого Флойд якобы и умер.

Почти сразу в США и других странах по всему миру начались акции против полицейского произвола и расизма под лозунгом BlackLivesMatter. Полицейскому, который, как считает следствие, убил Флойда , теперь угрожает до 40 лет заключения.