Местная полиция знала о конфликтах в Броварах, – юрист-криминолог

Перестрелке в Броварах предшествовали местные конфликты. Еще несколько дней назад жители писали о том, что у них на районе появились "титушки". О напряженной ситуации в городе могла знать и местная полиция.

Небольшие населенные пункты, районы, города и поселки – это малые "княжества", где все друг друга знают. А местная власть, полиция, прокуратура – это всегда некий спрут, спаянный в один центр. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказала юрист-криминолог Анна Маляр.

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Она убеждена, что местная полиция очень хорошо знала, обо всем, что происходило в городе: и каким образом распределялись маршруты, и каким образом произошел именно этот конфликт.

Она подчеркнула, что такие конфликты есть по всей Украине, просто они не получали подобных масштабов. "Но порезанные шины, сожжены автобусы – это все имело место. Меня удивляет, что это сорвалось сейчас, а не гораздо раньше. Потому что эта проблема существует давно", – сказала Маляр.

То, что недоработали правоохранители – это очень мягко сказано. Это, на самом деле, свидетельство полного фиаско реформ, которые уже идут бесконечно,

– отметила юрист-криминолог.

Она добавила, что это первый раз, когда в Украине в жилом квартале происходит перестрелка из-за бизнес-конфликта с участием примерно 100 человек.

"Я бы не говорила о возвращении 90-х, это следствие и продукт деятельности органов государственной власти уже в наше время", – подытожила Маляр.

Откуда известно о предыдущих конфликтах

Журналист Дмитрий Гнап у себя на фейсбук-странице опубликовал сообщение, где показал, что еще несколько дней назад местные жители в Броварах писали: у них на районе появились "титушки".

Что известно о перестрелке в Броварах