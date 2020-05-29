Местная полиция знала о конфликтах в Броварах, – юрист-криминолог
Перестрелке в Броварах предшествовали местные конфликты. Еще несколько дней назад жители писали о том, что у них на районе появились "титушки". О напряженной ситуации в городе могла знать и местная полиция.
Небольшие населенные пункты, районы, города и поселки – это малые "княжества", где все друг друга знают. А местная власть, полиция, прокуратура – это всегда некий спрут, спаянный в один центр. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказала юрист-криминолог Анна Маляр.
Детали здесь В Броварах произошла массовая перестрелка: есть задержанные и раненые – фото, видео
Она убеждена, что местная полиция очень хорошо знала, обо всем, что происходило в городе: и каким образом распределялись маршруты, и каким образом произошел именно этот конфликт.
Она подчеркнула, что такие конфликты есть по всей Украине, просто они не получали подобных масштабов. "Но порезанные шины, сожжены автобусы – это все имело место. Меня удивляет, что это сорвалось сейчас, а не гораздо раньше. Потому что эта проблема существует давно", – сказала Маляр.
То, что недоработали правоохранители – это очень мягко сказано. Это, на самом деле, свидетельство полного фиаско реформ, которые уже идут бесконечно,
– отметила юрист-криминолог.
Она добавила, что это первый раз, когда в Украине в жилом квартале происходит перестрелка из-за бизнес-конфликта с участием примерно 100 человек.
"Я бы не говорила о возвращении 90-х, это следствие и продукт деятельности органов государственной власти уже в наше время", – подытожила Маляр.
Откуда известно о предыдущих конфликтах
Журналист Дмитрий Гнап у себя на фейсбук-странице опубликовал сообщение, где показал, что еще несколько дней назад местные жители в Броварах писали: у них на районе появились "титушки".
Что известно о перестрелке в Броварах
- Стрельба в Броварах произошла утром 29 мая. Участники перестрелки – предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики.
- В перестрелке приняли участие около 100 человек. Полиции уже удалось задержать несколько десятков злоумышленников, у них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие. На Киевщине начали спецоперацию на дорогах.
- В результате стрельбы по меньшей мере 3 человека получили ранения: сейчас все находятся в больнице, одного человека уже прооперировали. Также известно, что во время перестрелки одна пуля попала в окно дома рядом.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал перестрелку эхом коррупции определения квот перевозчиков и привлечением банд в борьбу за маршруты перевозок. Его заместитель Антон Геращенко отметил, что криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами. Поделили так маршруты чиновники, отвечающие за это направление в Киевской области.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко уточнил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская ОГА.