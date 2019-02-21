Местная ТЭЦ отравляет людей уже 7 лет: на Черкасщине сажей покрыло улицы города

В Смеле Черкасской области люди задыхаются от выбросов местной ТЭЦ. Предприятие 7 лет назад перешло на отопление дровами, но соответствующего очищающего оборудования так и не установили. В результате этого вся сажа засыпает город, а больше всего страдают люди в радиусе километра вокруг предприятия.

Сажей покрыты все улицы и дворы в Смеле, а трава после оттепели вообще почернела за неделю.

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В районе 500-700 метров по диаметру вокруг ТЭЦ горожане даже не открывают окна, а выстиранную одежду сушат в квартирах. Медики говорят: взрослые рискуют своим здоровьем, а детям загрязненным воздухом вообще дышать запрещено.



Сажа покрыла улицы города

Семь лет назад предприятие перешло с угля на древесную щепу. Люди постоянно обращались к руководству предприятия с просьбой усовершенствовать систему фильтрации, но получают лишь обещания.

Экоіинспеция уже несколько раз проверяла и штрафовала ТЭЦ, но совершенствовать оборудование руководство предприятия не спешит.

Зафиксирована предельно допустимая концентрация вещества. Предприятие и должностные лица были привлечены к ответственности и их не раз штрафовали, данную проблему можно решить путем модернизации газо-очистного оборудования,

– ответил заместитель начальника Государственной экологической инспекции Сергей Полищук.

Возмущенные люди уже не имеют сил терпеть. И пришли к воротам ТЭЦ, чтобы узнать где же обещанное новое оборудование. Но дирекции на месте не оказалось и по телефону говорить не захотели.

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Пока руководство заботится только о прибыли и не слышит просьб людей – в воздух вылетает сажа. Тем временем люди готовят очередное обращение к экологам и власти с надеждой, что в этот раз их таки услышат.