Могильный крест среди тротуара заметили местные жители 4 октября. Его установили в районе гимназии №12.

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Шутка местных

Крест вкопали в разрытую землю среди тротуара. Вероятно, это сделали ночью, ведь об этом свидетельствует фото. Кое-кто из людей действительно подумал, что там кого-то хоронят.



В Днепре на тротуаре установили крест / Фото "Информатора"

Люди в сети активно начали постить фото и обсуждать произошедшее. На место отправились инспекторы по вопросам благоустройства.

Специалисты рассказали, что на месте, где стоит крест, Днепрооблэнерго проводит ремонтные работы. На фото видно, что после работ на тротуаре осталось немного земли.

Местные жители решили "пошутить" и поставили вот такой крест. Об этом рассказали в горсовете. Сейчас его уже демонтировали.



Крест уже демонтировали / Фото "Информатора"