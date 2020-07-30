Вы знаете, кто ваш городской или поселковый голова? Но не знаете депутатов собственного совета и вообще не ходите на местные выборы? И при этом вам не нравится категорически все: от того, в каком транспорте вы ездите, до размера сумм, выделяемых на ремонт детских садов? Есть хорошие новости. Осенью это можно изменить.

Причем на всех уровнях: 25 октября на местных выборах будут выбирать новые составы областных, районных, городских, поселковых, сельских советов и местных голов. Прекрасный способ диванную экспертизу применить на практике. Подробнее о том, кого и как украинцы будут выбирать – читайте в программе "Выборы наизнанку" на 24 канале.

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В день голосования члены участковой комиссии выдадут 4 бюллетеня. Потому что мы будем выбирать:

мэра;

местных депутатов;

депутатов районных советов;

депутатов областных советов.

Голосование за руководителей населенных пунктов и мэров городов

Проще всего с головами населенных пунктов. В основном, они избираются простым большинством – побеждает тот, кто получил больше всего голосов избирателей. Даже если это разница в 1 или 2 голоса.

Те, кто претендует возглавить город, где проживает более 75 тысяч избирателей, должны быть готовы к двум турам. Если никто в первом не получил более половины голосов избирателей, пришедших на участки, за победу во втором туре соревнуются двое. Те, которые набрали большее количество голосов избирателей, по сравнению с другими кандидатами.

Голосование за депутатов местных советов

Здесь начинаются сложности, поскольку часть мы будем выбирать по уже привычной нам мажоритарной системе, хотя и в многомандатных избирательных округах, а часть – по пропорциональной с открытыми списками.

Мажоритарка осталась в населенных пунктах до 10 тысяч избирателей. Все, что выше, – приход партий. В распределении депутатских портфелей участвуют только те партии, которые получили более 5% голосов избирателей.

Голосование будет проходить по мажоритарной и пропорциональной системам / Скриншот с видео

Мажоритарная система

Начнем с мелких. В тех новосозданных общинах, которые все еще будут иметь до 10 тысяч избирателей, смогут баллотироваться все: и представители партий, и самовыдвиженцы. Территория общины делится на округа, в каждом из которых будет избираться от 2 до 4 депутатов.

Справка. Это значит, если определено, что в конкретном округе избирается 3 мандата, в местный совет проходит 3 депутата, которые получили больше всего голосов избирателей этого округа. Такая система называется многомандатной мажоритаркой. Количество округов, соответственно, должно быть втрое меньше количества депутатов.

Пропорциональная система

Веселее с пропорциональной системой с избирательными списками. Ранее она должна была работать только для городов, где проживает более 90 тысяч избирателей и областных советов. Но Верховная Рада снизила планку для "пропорционалки" до 10 тысяч избирателей, значительно расширив количество населенных пунктов, куда будут избирать депутатов по новой системе.

Здесь баллотироваться смогут только представители партий. Это не обязательно должен быть человек с партийным билетом. Беспартийные тоже могут, но их должны утвердить на конференции или собрании партии. Как будет выглядеть избирательный список в городской, районный или областной советы?

Партия должна утвердить единый избирательный список – количество кандидатов не должно превышать количество депутатов соответствующего совета. Кандидаты, внесенные в единый список, кроме первого номера, заносятся в территориальные списки – по одному списку на каждый округ.

Кандидаты, внесенные в единый список, кроме первого номера, заносятся в территориальные списки – по одному списку на каждый округ. Кандидат из единого списка может быть включен только в один региональный. В территориальном списке может быть от 5 до 12 фамилий. Сейчас гендерная квота стала обязательной – в каждой пятерке должно быть не менее 2 представителей противоположного пола. Иначе ЦИК просто откажет в регистрации.

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Что нужно знать о процедуре голосования

На участке мы получим бюллетень абсолютно новой формы, в котором будет перечень партий, идущих в соответствующий совет. Напротив каждой партии список кандидатов, которых она выдвинула. В кабинке голосования нужно поставить галочку "за" партию и, очень желательно, вписать номер кандидата из ее списка, которого мы поддерживаем.

Образец нового бюллетеня / Скриншот с видео

Голосовать за кандидата не обязательно, но тогда открытые списки превратятся в обычную партийную систему, когда мы имели красивую первую пятерку, а дальше начинались торги за проходные места. Важно добавить, что голос за партию и конкретного кандидата от нее считается как один.

Эксперт о местных выборах, которые состоятся в октябре 2020 года / Скриншот с видео

Вписывая номер кандидата, мы повышаем его шансы стать депутатом. Мы, а не партийные лидеры. Пропорциональная система с открытыми списками именно так и работает.

Например, партия в рамках территориального списка, где есть 7 кандидатов, набрала количество голосов, которое позволяет провести 4 депутатов в местный совет.

Эти 4 места должны распределиться в соответствии с тем, сколько каждый кандидат персонально получил голосов и первые четыре сидели бы в Раде.

Но нет. Чтобы принять участие в ранжировании территориального списка, кандидат должен преодолеть еще один барьер – 25% избирательной квоты . Это необходимо для того, чтобы кандидат мог побороться за более высокое место в территориальном списке.

. Это необходимо для того, чтобы кандидат мог побороться за более высокое место в территориальном списке. Это будет сложно сделать, учитывая то, что люди по похожей системе будут голосовать впервые. Если же кандидаты не наберут нужное количество голосов, то останутся на тех местах, которые им определила партия.

Как после выборов партия узнает, насколько большой будет фракция, условно, в Киевсовете? Это количество депутатов, которые прошли в каждом из 12 округов, + первый номер списка и несколько депутатов по единому списку – они проходят вследствие остаточных голосов из территориальных списков.

Больше о предстоящих местных выборах – смотрите в видео программы.