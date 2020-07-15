Местные выборы 2020: кто, кого и по какой системе будет избирать
В Украине состоятся местные выборы. Участие смогут принять те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления. Все о том, какие изменения хотят ввести на выборы и по какой избирательной системе будем голосовать – читайте дальше.
Политолог Александр Солонтай в эфире 24 канала пояснил, что общины в Украине всегда были 3 типов:
- сельский совет;
- поселковый совет;
- городской совет.
Из 1 500 ОТО теперь каждая имеет какую-то центральную общину, в честь которой она, собственно, называется.
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"Итак, на выборах мы пойдем выбирать сельские, поселковые и городские советы, просто часть из них станут уже ОТО. По сравнению с прошлым, они будут иметь больше денег, обязанностей и полномочий. Даже те, которые таких полномочий не имели", – отметил Солонтай.
По словам политолога, примерно для 1 000 общин ничего не изменится, они уже пережили эти процессы. А примерно 500 общин будут впервые получать ответственность на местных выборах за свои школы, за первичное звено медицины, и тому подобное.
Они будут получать налоги, будут иметь серьезную конкуренцию. Они переживут этот "ужас" конкурентной избирательной кампании не только куда-то там в область, а и непосредственно в свою общину,
– сказал Солонтай
Денежный залог для кандидатов в мэры городов / Инфографика 24 канала
По какой избирательной системе будут выбирать украинцы
Солонтай рассказал, что в Украине есть 1 500 общин. Из них в 30 – будут выборы по партийным спискам, в остальных общинах – на мажоритарной основе, по действующему Избирательному кодексу.
► Почему 30 общин отличаются
Это общины, в которых проживают более 90 тысяч избирателей. Это такие большие общины, как:
- Львов;
- Харьков;
- Мариуполь;
- Кривой Рог;
- Кременчуг;
- Полтава;
- Чернигов;
- Белая Церковь;
- Бровары и другие.
"Однако, к сожалению, в Избирательном кодексе зарегистрировано изменение, которое говорит, что 90 тысяч избирателей нужно снизить до 10 тысяч. Это комитет такое предлагает", – заверил Солонтай.
Политолог уверен, что если такое сделают, то Украина будет расколота на 2 части:
- в половине общин будут выборы по партийным спискам;
- в другой половине – на мажоритарной основе.
"За это будут голосовать тогда, когда будут рассмотрены изменения в Избирательный кодекс. От того, какое количество избирателей определено для партизации, зависит, какое количество общин попадет под партийные списки. Но я понимаю, что если количество избирателей будет 10 – 30 тысяч, тогда под партийные списки попадут впервые сельские и поселковые советы", – пояснил Солонтай.
Такого абсурда у нас даже при Кучме или Януковиче не было, чтобы выборы в селе проходили по партийным спискам. Однако именно это предлагают законодатели, причем массово, много нардепов,
– заверил политолог.
► Для чего нардепам уменьшать количество избирателей
Как утверждает эксперт, вероятно, основная мотивация нардепов – это желание продавать места в партийных списках и партийные списки в целом. "Такое когда-то было сделано во всех городах, теперь они хотят это повторить на уровне сел, а в городах это вернуть", – пояснил он.
Солонтай рассказал, что 15 лет в Украине существовала партизация, но она доказала свою неэффективность. Были мысли, что это поможет развитию партий, однако потом увидели, что это помогает в Украине фейковым политическим проектам.
Какие еще изменения на местные выборы хотят внести
По словам Солонтая, также хотят сделать, чтобы в бюллетене был гарантированный кандидат. То есть кандидат, который при любых обстоятельствах становится депутатом от этой партии, если она преодолевает барьер в 5%. В таком случае избиратели уже не могут ничего изменить.
Это тоже очень удобно для продажи мест и для того, чтобы позволить людям одновременно баллотироваться на разные уровни. То есть хотят вернуть то, что было в старых бюллетенях,
– сказал Солонтай.
Что известно о местных выборах 2020?Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. Украинцы будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Однако участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.
Местные выборы пройдут по новому принципу. Избиратели будут голосовать за кандидата по открытому списку. Образец нового бюллетеня уже продемонстрировали нардепы от "Слуги народа". Ранее ЦИК просила Кабмин и Верховную Раду выделить деньги на местные выборы в октябре 2020 года. На проведение голосования не хватает более миллиарда гривен.