В Украине состоятся местные выборы. Участие смогут принять те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления. Все о том, какие изменения хотят ввести на выборы и по какой избирательной системе будем голосовать – читайте дальше.

Политолог Александр Солонтай в эфире 24 канала пояснил, что общины в Украине всегда были 3 типов:

сельский совет;

поселковый совет;

городской совет.

Из 1 500 ОТО теперь каждая имеет какую-то центральную общину, в честь которой она, собственно, называется.

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"Итак, на выборах мы пойдем выбирать сельские, поселковые и городские советы, просто часть из них станут уже ОТО. По сравнению с прошлым, они будут иметь больше денег, обязанностей и полномочий. Даже те, которые таких полномочий не имели", – отметил Солонтай.

По словам политолога, примерно для 1 000 общин ничего не изменится, они уже пережили эти процессы. А примерно 500 общин будут впервые получать ответственность на местных выборах за свои школы, за первичное звено медицины, и тому подобное.

Они будут получать налоги, будут иметь серьезную конкуренцию. Они переживут этот "ужас" конкурентной избирательной кампании не только куда-то там в область, а и непосредственно в свою общину,

– сказал Солонтай



Денежный залог для кандидатов в мэры городов / Инфографика 24 канала

По какой избирательной системе будут выбирать украинцы

Солонтай рассказал, что в Украине есть 1 500 общин. Из них в 30 – будут выборы по партийным спискам, в остальных общинах – на мажоритарной основе, по действующему Избирательному кодексу.

► Почему 30 общин отличаются

Это общины, в которых проживают более 90 тысяч избирателей. Это такие большие общины, как:

Львов;

Харьков;

Мариуполь;

Кривой Рог;

Кременчуг;

Полтава;

Чернигов;

Белая Церковь;

Бровары и другие.

"Однако, к сожалению, в Избирательном кодексе зарегистрировано изменение, которое говорит, что 90 тысяч избирателей нужно снизить до 10 тысяч. Это комитет такое предлагает", – заверил Солонтай.

Политолог уверен, что если такое сделают, то Украина будет расколота на 2 части:

в половине общин будут выборы по партийным спискам;

в другой половине – на мажоритарной основе.

"За это будут голосовать тогда, когда будут рассмотрены изменения в Избирательный кодекс. От того, какое количество избирателей определено для партизации, зависит, какое количество общин попадет под партийные списки. Но я понимаю, что если количество избирателей будет 10 – 30 тысяч, тогда под партийные списки попадут впервые сельские и поселковые советы", – пояснил Солонтай.

Такого абсурда у нас даже при Кучме или Януковиче не было, чтобы выборы в селе проходили по партийным спискам. Однако именно это предлагают законодатели, причем массово, много нардепов,

– заверил политолог.

► Для чего нардепам уменьшать количество избирателей

Как утверждает эксперт, вероятно, основная мотивация нардепов – это желание продавать места в партийных списках и партийные списки в целом. "Такое когда-то было сделано во всех городах, теперь они хотят это повторить на уровне сел, а в городах это вернуть", – пояснил он.

Солонтай рассказал, что 15 лет в Украине существовала партизация, но она доказала свою неэффективность. Были мысли, что это поможет развитию партий, однако потом увидели, что это помогает в Украине фейковым политическим проектам.

Какие еще изменения на местные выборы хотят внести

По словам Солонтая, также хотят сделать, чтобы в бюллетене был гарантированный кандидат. То есть кандидат, который при любых обстоятельствах становится депутатом от этой партии, если она преодолевает барьер в 5%. В таком случае избиратели уже не могут ничего изменить.

Это тоже очень удобно для продажи мест и для того, чтобы позволить людям одновременно баллотироваться на разные уровни. То есть хотят вернуть то, что было в старых бюллетенях,

– сказал Солонтай.