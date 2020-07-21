Украинцы будут избирать областных, городских и поселковых чиновников. Однако за 3 месяца до выборов депутаты изменили правила. Результаты нововведений почувствуют и кандидаты, и избиратели. Что изменится – читайте дальше.

Верховная Рада внесла изменения в избирательный кодекс, которыми отменила мажоритарную составляющую. Отныне баллотироваться в депутаты или на должность городского или поселкового головы, где избирателей более 10 тысяч, возможно только под "партийным крылом", сообщает 24 канал.

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Политолог Александр Солонтай отметил, что выгодными такие изменения являются лишь для парий, которые "хотят проникнуть глубоко, раздать свою франшизу, свой бренд".

Эксперты заверили, что новые правила будут способствовать развитию партийных ячеек. Однако городские головы, по их словам, будут подчиняться партийной власти, а не народу, который их выбирал.

"Теперь избиратель в основном будет влиять только на партию, которая пройдет, а кто от этой партии будет первым в проходной части и кто станет депутатом – дальше будут определять партийные боссы преимущественно в закрытых партийных офисах", – сказал нардеп от партии "Голос" Роман Лозинский.

► Что изменилось для кандидатов

"Кандидат в небольшом городке мог планировать, что будет выдвигаться сам, а теперь ему придется искать партию и договариваться с ними, чтобы они взяли его в список и выдвинули на определенном округе", – пояснил аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок.

► Что изменилось для избирателей

Изменился также бюллетень. Раньше надо было поставить галочки за партию и кандидата, а теперь рядом с галочкой за партию надо будет вписать номер кандидата от нее.

Впервые на местных выборах смогут голосовать переселенцы и трудовые мигранты. Для этого нужно будет подтвердить место проживания или работы.

"Слуги народа" видят преимущества в этих изменениях

Мажоритарная система остается в тех населенных пунктах, где избирателей меньше, чем 10 тысяч. Там кандидаты смогут баллотироваться как от партии, так и самовыдвиженцами. В монобольшинстве убеждены, что новые правила заставят кандидатов работать качественно.

"Для самих кандидатов важная вещь – это шаг перепрыгивания в середину списка. Мы понимаем, что придется очень мощно поработать, чтобы подняться в своем избирательном списке", – отметил нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин.

Также для кандидатов на местных выборах уменьшили сумму залога. Однако платить теперь будут все. Ранее залог должны были вносить только те, кто баллотируется на областном и национальном уровне.

Ранее в мэры Киева было примерно 4 миллиона гривен залога. На мэра Львова – более миллиона. Теперь эти цифры мы делим на 9,

– подтвердил Лозинский.