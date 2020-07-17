В партии "Слуга народа" определились с фаворитами на выборах мэра в ряде украинских городов. Если после праймериз в Киеве 16 июля политсила назвала кандидатом на пост городского головы столицы нардепа Ирину Верещук, то уже на следующий день стало известно о кандидатах в мэры в Сумах, Черкассах и Тернополе.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "РБК-Украина". Актуально "Слуга народа" Ирина Верещук будет бороться за пост мэра Киева Кого "Слуга народа" хочет видеть мэрами украинских городов: Сумы – "слуги" хотят выдвинуть там кандидатом народного депутата Татьяну Рябуху.

Черкассы – туда собираются делегировать парламентария и известного телеведущего Александра Скичко.

Тернополь – против действующего "свободовца" Надала "слуги" хотят поставить комика Виктора Гевко. Что известно о кандидатке в мэры Сум Татьяне Рябухе: Ей 35 лет, она – уроженка Сум.

До получения депутатского мандата была общественной активисткой.

На внеочередных выборах в Раду она одержала победу на одномандатном избирательном округе № 157 как представитель партии "Слуга народа".

В парламенте вошла в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, став председателем подкомитета по делам семьи и детей. Что известно о кандидате в мэры Черкасс Александре Скичко: Ему 29 лет, он уроженец этого города.

Скичко до начала своей политической карьеры был популярным шоуменом, телеведущим и актером, а также общественным деятелем.

В мае 2017 года был одним из ведущих песенного конкурса Евровидение, проходившего в Украине.

Прошел в Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" – баллотировался по 197 округу. Член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта. Что известно о кандидате в мэры Тернополя Викторе Гевко: Ему 35 лет, он родом из Тернопольской области.

Является известным комиком, участником проекта "Студии 95 квартал" – "Бойцовский клуб", актером скетч-шоу "Страна У", участником тернопольской команды КВН "VIP Тернополь".

На президентских выборах в 2019-м был руководителем избирательного штаба Владимира Зеленского в Тернопольской области.

Недавно вошел в совет тернопольской облорганизации партии "Слуга народа", руководит которым его старший брат – нардеп Владимир Гевко. Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. На них будут выбирать мэров и депутатов поселковых, городских и областных советов.



Выборы не будут проходить на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым.