"Слуга народа" выбрала своих кандидатов в мэры нескольких городов: перечень и что о них известно
В партии "Слуга народа" определились с фаворитами на выборах мэра в ряде украинских городов. Если после праймериз в Киеве 16 июля политсила назвала кандидатом на пост городского головы столицы нардепа Ирину Верещук, то уже на следующий день стало известно о кандидатах в мэры в Сумах, Черкассах и Тернополе.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "РБК-Украина".
Актуально "Слуга народа" Ирина Верещук будет бороться за пост мэра Киева
Кого "Слуга народа" хочет видеть мэрами украинских городов:
- Сумы – "слуги" хотят выдвинуть там кандидатом народного депутата Татьяну Рябуху.
- Черкассы – туда собираются делегировать парламентария и известного телеведущего Александра Скичко.
- Тернополь – против действующего "свободовца" Надала "слуги" хотят поставить комика Виктора Гевко.
Что известно о кандидатке в мэры Сум Татьяне Рябухе:
- Ей 35 лет, она – уроженка Сум.
- До получения депутатского мандата была общественной активисткой.
- На внеочередных выборах в Раду она одержала победу на одномандатном избирательном округе № 157 как представитель партии "Слуга народа".
- В парламенте вошла в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, став председателем подкомитета по делам семьи и детей.
Что известно о кандидате в мэры Черкасс Александре Скичко:
- Ему 29 лет, он уроженец этого города.
- Скичко до начала своей политической карьеры был популярным шоуменом, телеведущим и актером, а также общественным деятелем.
- В мае 2017 года был одним из ведущих песенного конкурса Евровидение, проходившего в Украине.
- Прошел в Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" – баллотировался по 197 округу. Член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта.
Что известно о кандидате в мэры Тернополя Викторе Гевко:
- Ему 35 лет, он родом из Тернопольской области.
- Является известным комиком, участником проекта "Студии 95 квартал" – "Бойцовский клуб", актером скетч-шоу "Страна У", участником тернопольской команды КВН "VIP Тернополь".
- На президентских выборах в 2019-м был руководителем избирательного штаба Владимира Зеленского в Тернопольской области.
- Недавно вошел в совет тернопольской облорганизации партии "Слуга народа", руководит которым его старший брат – нардеп Владимир Гевко.