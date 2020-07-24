Местные выборы будут проходить в сложных условиях, – ЦИК
Из-за изменений избирательного законодательства и эпидемии коронавируса местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях. В ЦИК отмечают, что основой должно стать доверие между всеми субъектами избирательного процесса.
Местные выборы в Украине в 2020 году будут проходить в сложных условиях, отметил член ЦИК Андрей Гевко, информирует пресс-служба комиссии.
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Он отметил, что впервые выборы будут проходить по новому избирательному законодательству. Кроме того, добавляет определенные трудности и эпидемия COVID-19, из-за которой в государстве все еще действует карантин.
По его словам, при таких условиях сложности могут возникнуть с
- организацией голосования;
- подсчетом голосов участковыми избирательными комиссиями;
- установлением итогов голосования территориальными избирательными комиссиями.
В такой ситуации ключевой и базовой вещью должно стать доверие между всеми субъектами избирательного процесса. Именно на установление доверия будет настраивать всех субъектов ЦИК,
– отметил Андрей Гевко.
И добавил, что даже при сложной эпидемиологической ситуации Центральная избирательная комиссия совместно с Кабинетом Министров, Министерством здравоохранения приложит усилия и будет принимать необходимые меры, чтобы местные выборы прошли безопасно.
Напомним, недавно Рада проголосовала, а президент подписал изменения в избирательное законодательство.
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Что они предусматривают
- ЦИК предоставляется право в форме пилотного проекта или эксперимента внедрять машинное голосование, электронный подсчет голосов.
- Пропорциональная система выборов с открытыми партийными списками кандидатов в депутаты применяется в городах с количеством избирателей от 10 тысяч человек. Ранее порог составлял более 90 тысяч человек.
- В сельские, поселковые и городские головы можно идти самовыдвиженцем.
- Кандидаты, набравшие более 25% от избирательной квоты голосов своего округа, войдут в состав совета. Судьбу остальных кандидатов и мандатов будет решать партия, если она прошла 5% барьер.
- На членов избирательных комиссий не распространяется действие законодательства по вопросам предотвращения коррупции.
- Изменениями предусмотрены денежные залоги на всех уровнях выборов, в том числе на уровне сельских советов.
- Изменена форма бюллетеня (избиратель сможет выбрать кого-то из кандидатов).