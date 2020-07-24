Из-за изменений избирательного законодательства и эпидемии коронавируса местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях. В ЦИК отмечают, что основой должно стать доверие между всеми субъектами избирательного процесса.

Местные выборы в Украине в 2020 году будут проходить в сложных условиях, отметил член ЦИК Андрей Гевко, информирует пресс-служба комиссии.

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Он отметил, что впервые выборы будут проходить по новому избирательному законодательству. Кроме того, добавляет определенные трудности и эпидемия COVID-19, из-за которой в государстве все еще действует карантин.

По его словам, при таких условиях сложности могут возникнуть с

организацией голосования;

подсчетом голосов участковыми избирательными комиссиями;

установлением итогов голосования территориальными избирательными комиссиями.

В такой ситуации ключевой и базовой вещью должно стать доверие между всеми субъектами избирательного процесса. Именно на установление доверия будет настраивать всех субъектов ЦИК,

– отметил Андрей Гевко.

И добавил, что даже при сложной эпидемиологической ситуации Центральная избирательная комиссия совместно с Кабинетом Министров, Министерством здравоохранения приложит усилия и будет принимать необходимые меры, чтобы местные выборы прошли безопасно.

Обратите внимание! Местные выборы намечены на 25 октября 2020 года.

Напомним, недавно Рада проголосовала, а президент подписал изменения в избирательное законодательство.

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