Местные выборы на оккупированном Донбассе состоятся вне очереди и по специальному закону. Однако это станет возможно только после решения вопросов безопасности, вывода войск, возвращения Украине контроля над границей и обеспечения критериев проведения выборов.

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников пояснил, что выборы в ОРДЛО не зависят от назначения Верховной Радой очередных местных выборов, пишет Интерфакс-Украина.

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Что будет с выборами на Донбассе

В тексте комплекса мероприятий по выполнению минских соглашений сказано, что как политическое урегулирование состоятся выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и они будут регулироваться отдельным принятым законом.

Политик объяснил, что идет привязка закона о выборах к закону об особенностях местного самоуправления.

В законе об "особом статусе", действие которого продлили до 31 декабря, говорится о необходимости принятия закона об особенностях выборов в ОРДЛО.

Алексей Резников отметил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма будут после деоккупации и по отдельному закону.

В случае проведения внеочередных выборов на избирательную кампанию отводится 60 дней, а не 90.

Когда выборы состоятся

Украинская власть хотела бы, чтобы местные выборы в конце октября состоялись на всей территории страны. Однако это произойдет лишь после того, как будет решен вопросы безопасности, о которых идет речь в минских сделках.

Речь идет о таких условиях:

вывод иностранных войск,

разоружение,

демобилизация всех незаконных военных и невоенных вооруженных формирований,

установление контроля со стороны правительства Украины над украинской-российской границей,

возможность проведения мониторинговой миссии со стороны БДИПЧ ОБСЕ,

соблюдение Копенгагенского стандарта проведения выборов и законов Украины.

Важно! На следующей неделе Верховная Рада на пленарном заседании рассмотрит вопрос назначения местных выборов на 25 октября 2020 года.

Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал