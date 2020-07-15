Местные выборы: кого и как мы будем выбирать – Есть вопросы
В выпуске программы "Есть вопросы" за 15 июля – Верховная Рада приняла постановление о местных выборах в 2020 году. Их назначили на 25 октября. Но с одной оговоркой: выборы состоятся везде, кроме оккупированных районов Донбасса и аннексированного Крыма.
Также в выпуске "Есть вопросы" на 24 канале:
Эксперт по вопросам местного самоуправления Александр Солонтай рассказал, как будут проходить местные выборы и какие еще изменения Рада должна принять, чтобы реформа децентрализации наконец завершилась.
Смотрите полный выпуск программы "Есть вопросы":