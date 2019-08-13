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      Местные выборы: когда состоятся и какие шансы у партий

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      Местные выборы 2019 – 2020 в Украине: дата и прогноз, какие шансы у партий
      Досрочные местные выборы могут состояться этой осенью или весной? / 24 канал

      Проведение досрочных местных выборов остается под вопросом. В Офисе Президента Украины заявляют, что досрочная местная кампания возможна только после завершения реформы децентрализации.

      Когда могут состояться местные выборы и у кого какие шансы, разбирались журналисты 24 канала. В частности, очередные местные выборы должны состояться осенью 2020 года. Если же будет принято решение о внеочередных выборах, эксперты называют среди дат ноябрь 2019 года или апрель 2020-го.

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      Завершить реформу децентрализации

      Согласно Конституции Украины, местные выборы проходят раз в пять лет. Соответственно очередные выборы должны пройти в октябре 2020 года. Глава Офиса Президента Андрей Богдан недавно заявил, что реформу децентрализации необходимо закончить. Тогда можно говорить о проведении досрочных местных выборов. Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина" соглашается с этим мнением.

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      "Если нам удастся завершить реформу децентрализации чуть быстрее, то тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла", – говорит Корниенко.

      Зеленский слуга народа
      У Зеленского убеждены, что местные выборы возможны после реформы децентрализации / Фото Getty

      Политологи отмечают: досрочные местные выборы политически выгодны правящей партии "Слуга народа". По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, сразу после парламентских выборов вероятность местных сильно выросла.

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      В то же время, отмечают эксперты, вопрос в основаниях для досрочных выборов. Политолог Дмитрий Купыра считает, что нет необходимости в проведении досрочных местных выборов. Чтобы исчезло такое промежуточное звено, как райгосадминистрация. И уже осенью 2020 года провести плановые местные выборы.

      Досрочные выборы могут состояться осенью или весной

      Как пишет директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк, Офис президента, Верховная Рада и КГГА "шепотом подтверждают местные выборы на ноябрь". Предположительно, 10 ноября 2019 года.

      Владимир Фесенко отмечает: основанием для проведения досрочных местных выборов может быть только изменение законодательства. И от этого зависит дата проведения.

      Юридически корректно провести досрочные местные выборы возможно, только изменив законодательство, введя новые нормы полномочий органов местного самоуправления. На этом основании изменить сроки проведения кампании. Не в отдельных городах или районах, а по всей Украине,
      – отмечает Фесенко.

      местные выборы
      Дата местных выборов зависит от внесения изменений в Конституцию / Фото Getty

      Политолог не исключает, что есть планы провести выборы в ноябре 2019 года. При условии, что изменения в законодательство будут приняты в октябре. После чего принимается постановление о досрочных выборах. Но, отмечает Владимир Фесенко, если будут вноситься изменения в Конституцию, то тогда в ноябре провести выборы невозможно. Изменения в Конституцию вносятся в течение двух сессий. То есть, выборы пройдут не раньше апреля 2020 года.

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      Эксперт Дмитрий Купыра обращает внимание на еще одну важную деталь для проведения досрочных местных выборов.

      Команда президента Зеленского стоит перед дилеммой. Технологически правильно провести досрочные местные выборы. Но существует проблема наличия людей в партии "Слуга народа". Если посчитать городских голов, городских и районных и областных депутатов – это несколько тысяч кандидатов. Где взять столько людей, еще и компетентных?
      – отмечает Дмитрий Купыра.

      Каковы шансы партий на досрочных местных выборах?

      Владимир Фесенко отмечает: шансы зависят от того, насколько, в частности, партии "Слуга народа" удастся сохранить запас популярности. С началом осени и зимы тарифная проблема будет обостряться в связи с отопительным сезоном. То есть, охлаждение популярности "Слуги народа" будет. Но, возможно, небольшое.

      Особенность местных кампаний в том, что партиям и кандидатам надо подстраиваться под местную повестку дня. Кроме того, доминируют местные партии. Но у партии "Слуга народа" на местных выборах особо новых "фишек" не будет. Продолжится предыдущая идеология – смена элит, обновление власти. Сначала был президент – слуга народа. Затем народный депутат – слуга народа. Теперь будет депутат местного совета или мэр – слуга народа,
      – считает Владимир Фесенко.

      парламентські вибори
      Результаты парламентских выборов / Инфографика 24 канала

      Все остальные партии, по его мнению, будут совмещать общенациональную повестку дня с местной. В зависимости от того, как прошла парламентская кампания, какие позиции в тех или иных регионах. Партии, которые были близки к преодолению пятипроцентного барьера на парламентских выборах, могут выиграть в отдельных областях или районах. К примеру, "Украинская стратегия" Гройсмана.

      Владимир Фесенко также отмечает, что в Киеве будет сложная ситуация и жесткая борьба. На мэра города будут баллотироваться Виталий Кличко, очевидно, Александр Ткаченко от "Слуги народа", возможно, даже Гройсман. Кличко, скорее, будет среди фаворитов. Хотя отношение к нему не будет уже столь романтичным, но шансы у него есть.

      "Давать прогнозы нереально, пока нет конкретной даты проведения местных выборов. Опыт последних двух кампаний показывает, что все может резко и кардинально измениться. Что-нибудь можно будет говорить, когда объявят выборы", – отмечает Владимир Фесенко.

      В целом для проведения очередных или досрочных местных выборов важно завершить реформу децентрализации. Чтобы территориальные общины имели больше полномочий и исчезли такие рудименты, как госадминистрации.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Владимир Зеленский Статьи Слуга народа Верховная Рада Конституция Местные выборы 2020 Виталий Кличко Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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