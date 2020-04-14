Появился целый класс политических мародеров, – эксперт о кампании на фоне коронавируса

Темпы распространения пандемии коронавируса в Украине могут повлиять на местные выборы, которые запланированы на 25 октября. При каких условиях выборы могут перенести, как изменится ход кампании из-за эпидемии, – в материале сайта 24 канала.

Что может стать основанием для переноса местных выборов

По словам юриста Андрея Вигиріинского, перенести местные выборы можно при двух условиях:

изменении Конституции;

введении чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.

Основанием для переноса местных выборов может стать введение чрезвычайного положения по всей Украине. Это возможно при условии второй волны пандемии коронавируса, которая прогнозируется на осень. Но вторая волна должна быть более массовой, чем первая, чтобы ограничивать конституционные права граждан,

– отмечает Андрей Вигиринский.

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В случае введения чрезвычайного положения выборы могут перенести/ Инфографика 24 канала

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отмечает: в условиях жесткого карантина в некоторых странах продолжаются избирательные кампании. В США проходит праймериз в связи с выборами президента. В Польше, где темпы пандемии примерно такие же, как в Украине, идет подготовка к президентским выборам. А польские политики рассматривают механизмы голосования, если карантин продлят. В частности, разработан законопроект, которым предусмотрена новая модель голосования для всех избирателей – обычной почтой.

Правовых оснований для переноса местных выборов нет. Даже в законе о чрезвычайном положении отмечается, что выборы могут быть перенесены. То есть прямо выборы во время чрезвычайного положения не запрещаются,

– подчеркивает Алексей Кошель.

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Как пандемия коронавируса повлияет на местную кампанию

Алексей Кошель подчеркивает: местная кампания будет иметь коронавирусный оттенок. Городские головы будут говорить не о планах и перспективах, а как они преодолевали пандемию. Будет много спекуляций не этой теме. Сейчас уже много партий, политиков и мэров включились в выборы.

Тема борьбы с пандемией, ее эффективности, помощи гражданам превращается в форму избирательной кампании. Появился целый класс политических мародеров, имитирующих борьбу с коронавирусом,

– отмечает Кошель.

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Как рассказывает эксперт, несколько парламентских партий и некоторые политики действительно проводят масштабную работу по борьбе с пандемией. Но некоторые на пиар тратят больше денег, чем на помощь украинцам.

В частности, партия Шария распространяет информационные листовки о пандемии, используя партийную символику, агитационные палатки. В Черновицкой области политик развернул несколько пиар-волн вокруг покупки аппарата для искусственной вентиляции легких: когда купят, когда доставят, когда подключат. Бизнесмен Столар в Киеве передал много помощи больницам, но все это активно освещается несколькими центральными телеканалами.



Виталий Кличко уже заработал себе рейтинг на борьбе с коронавирусом / Фото Facebook

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Кроме того, мэр Киева Кличко разместил билборды со своим изображением с призывом оставаться дома. Это можно рассматривать как часть политической кампании. Мэр Харькова Кернес спекулирует на теме коронавируса, активизирует избирателей, которые критически настроены к власти. В частности, калькирует российские пропагандистские мероприятия – планировал проведение 9 мая шествия так называемого "Бессмертного полка". Кто-то из мэров запугивает жителей или остро критикует центральную власть.

"Одни политики действительно проводят реальную работу. Но многие уже греют руки на коронавирусе. Политической и избирательной составляющей в их деятельности больше, чем противоэпидемических мероприятий", – убежден Кошель.

Как будет проходить агитация и что надо изменить в законодательстве

Эксперты считают, что осенняя кампания принципиально не изменится. По словам Вигиринского, основная агитация начнется летом. Будет жарко, и, скорее всего, смягчат карантинные мероприятия.

Главная агитация на местных выборах будет проходить по телевидению. Для молодежи – в соцсетях. Летом проходит много фестивалей и различных мероприятий, концертных туров – если не будет карантина. И они будут массовыми, поскольку внешнего туризма не будет. Будут распространяться печатные агитационные материалы. На них будет спрос среди старшего поколения,

– отмечает Вигиринский.

Алексей Кошель отмечает: очевидно, отойдет на второй план такая форма агитации, как встреча с избирателями. Хотя это самая эффективная форма, но политики мыслят категориями собственного комфорта. Гораздо проще разместить ролики в соцсетях, чем работать непосредственно с избирателями.



Местные выборы могут пройти и во время карантина / Инфографика 24 канала

При этом, как отмечает глава КИУ, эксперимент по голосованию по почте может быть удачным, в том числе и для Украины. Для тех наших граждан, проживающих за рубежом. Стоит пересмотреть избирательное законодательство. Ведь предположение главного санврача Виктора Ляшко о второй волне пандемии осенью может оправдаться.

Во-первых, пересмотреть положение о материально-техническом оснащении участков, которые не менялись в течение последних тридцати лет. Огромные избирательные кабинки со шторками нужно модернизировать с учетом возможных карантинных мероприятий.

Во-вторых, ввести механизм голосования обычной почтой. Не только в условиях эпидемии и для избирателей старшего возраста. Прежде всего для украинцев, проживающих за рубежом – более двух с половиной миллионов избирателей на последних выборах не смогли проголосовать,

– подчеркивает Кошель.

В частности, отмечает политолог, в нашем законодательстве не предусмотрены упрощенные механизмы для голосования. А для многих слишком дорого, а часто и далеко ехать из маленьких городов в украинское консульство. На последних выборах в Австралии избиратель купил билет на самолет, чтобы долететь до Мельбурна проголосовать. Потому что расстояние до участка – полторы тысячи километров.

Алексей Кошель подчеркивает: первая волна пайков – гречки с политической символикой уже роздана избирателям. Некоторые это делали без громкого политического пиара. А другие разместили фото в соцсетях, как они раздавали помощь. Что очень подло.