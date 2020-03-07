Местные выборы в Украине: какую тактику выбрала партия " Слуга народа"

Выборы депутатов городских, районных и поселковых советов в 2020 году пройдут по новым правилам. Команда президента уже готовится перезагрузить власть на местах.

Сможет ли партия власти повторить успех парламентских выборов на местном уровне, и как и кто будет отбирать кандидатов в депутаты, – в материале 24 канала.

Работа над ошибками

Получив рекордную поддержку на парламентских выборах "Слуги народа", ходили слухи о возможности досрочных местных выборов. Мол, таким образом партия власти желает закрепить свой успех. Однако идея с досрочными выборами понемногу ушла в забвение. Таким образом, очередные местные выборы состоятся по графику – 25 октября. Правда, повторить феерический успех парламентских выборов слуг народа на местных будет крайне сложно.

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Не смотря на то, что официальная кампания стартует только через полгода, но борьба за благосклонность украинцев уже начата.

По мнению политического эксперта Максима Вознюка, чтобы получить хоть какой-то положительный результат, партии власти надо провести серьезную работу над ошибками. В частности, внести соответствующие коррективы в избирательную стратегию (если она есть), пересмотреть свою кадровую политику, сосредоточиться на развитии партии, укреплении позиций в регионах и плодотворной работе с представителями местных элит.

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Насколько известно, партия "Слуга народа" планирует запустить штабы в каждой из областей для подготовки к местным выборам. Контролировать этот процесс в регионах будут народные депутаты – то ли "партийные префекты", то ли "политические ответственные",

– говорит Максим Вознюк

Удастся ли им запустить полноценные партийные ячейки на уровне каждого региона, создать сплоченные команды кандидатов, которые будут иметь авторитет в этих регионах и способные решать проблемы на том или ином уровне местного управления – это все покажет время.

Партийные проблемы

Правда, у "Слуги народа" есть проблемы не только с кандидатами, а также существенные сложности, связанные с работой самой партийной структуры. Ведь когда происходят выборы на всеукраинском уровне, проходит массовая рекламная кампания на центральном уровне, тогда можно провести кота в мешке. Избиратель будет голосовать за совсем неизвестных кандидатов, чтобы только они представляли любимую политическую силу.

Когда речь идет о досрочных или местных выборах, внимание фокусируется на личностях кандидатов. События, которые произошли на 179 округе показали, что есть достаточно серьезные проблемы в провластной партии с кандидатами на местах,

– отмечает председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Речь идет об отказе кандидата от "Слуги народа" Виктории Алексейчук от участия в довыборах в Раду по 179 округу.

Очевидно, есть проблемы у слуг и с региональной структурой. К примеру, по данным Комитета избирателей, когда они анализировали финансовые отчеты партии по итогам прошлого года, то увидели, что у "Слуги народа" нет ни одного официального работника ни в центральном, ни в региональных офисах.

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"Предполагаю, там частично работают волонтеры или работники по контракту. Не представляю, чтобы не проводили работу аналитический или организационный отделы, пресс-служба. Другими словами партийной машины нет. Информационная работа проводится, но структура фактически полумертвая", – считает Алексей Кошель.



"Слуге народа" придется побороться за своих избирателей на местах / Фото 24 канала

Второй момент – в партии "Слуга народа" нет ни одного зарегистрированного местного отделения со статусом юридического лица. То есть без такого статуса местная ячейка партии не может открыть счет в банке. На практике, если партия проводит митинг и нужно заплатить 200 гривен за объявление в газете, она это сможет сделать лишь через сложную систему центральной бухгалтерии партии. Оперативную финансовую деятельность она на местном уровне не может проводить. То есть, как объясняет Алексей Кошель, или эта деятельность находится в тени, или партийные структуры полупарализованы.

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Мы имеем все классические признаки виртуальной политической партии без местных ячеек с серьезной нехваткой кадров. Поэтому сейчас им фактически нужно строить партию с нуля,

– отмечает Кошель.

Выбрать надежных

К поискам кандидатов в депутаты в партии власти обещают подойти взвешенно. В "Слуге народа" убеждают, что все желающие смогут баллотироваться на местных выборах от партии власти. Правда, для этого придется подать свою заявку через систему онлайн регистрации , которую уже буквально за месяц презентуют.

Также все кандидаты должны будут пройти комплексную проверку. В такую проверку входит: медиа-мониторинг, психологическое тестирование. Первый этап проверки продемонстрирует – чем живет кандидат чтобы в будущем избежать репутационных потерь, второй – даст возможность увидеть управленческие и лидерские качества. Те, кого отобрали, будут проходить обучение и подготовку от партии. Продлится этот процесс с мая до августа. Будут отбирать кандидатов "политический ответственный" и руководитель штаба. Предпочтение будут отдавать претендентам, имеющим общественно-политический опыт.



Кандидатов в депутаты от провластной партии будут тщательно выбирать / Фото 24 канала

В курс по подготовке войдет разработка местных стратегий и презентация избирателям плана, который в течение следующих пяти лет команда планирует реализовывать. Предпочтение будут отдавать тем кандидатам, которые не являются действующими политиками. Те же кто имеет негативный имидж – фактически не имеют шансов войти в команду пропрезидентской команды.

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Если же время покажет, что позиции "слуг" в определенных регионах очень слабые, им придется договариваться с другими политическими силами. Это маловероятно, но не исключено.

Ближайшей к ним идеологически и ментально являются партии "Голос" и "Самопомич". Но поддержка этих политсил на общеукраинском уровне почти равна статистической погрешности. Поэтому надо будет смотреть на позиции партий в конкретных городах, селах и поселках и на конкретные кандидатуры – уже ближе к выборам,

– убеждает Максим Вознюк.

Таким образом, команде президента придется провести большую кампанию, которая не обещает быть легкой.