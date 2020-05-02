Местные выборы 2020: в "Слуге народа" исключают вариант с переносом даты
Во фракции "Слуга народа" заявили, что не будут рассматривать вариант переноса местных выборов в Украине 25 октября 2020 года. Чтобы перенести выборы, необходимо вносить изменения в законодательство.
Такое заявление сделал заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, народный депутат Александр Качура, сообщает "РБК-Украина".
Интересно В ЦИК рассказали о сложностях в организации местных выборов
При этом он добавил, что многие эксперты и члены других фракций сообщали о том, что местные выборы уже не состоятся.
Два варианта переноса местных выборов
- Нардеп подчеркнул, что одним из вариантов переноса выборов является изменение законодательства, поскольку дата их проведения четко определена в Конституции. При этом, народным депутатам придется провести два чтения изменений в основной закон и получить заключение Конституционного суда.
- Другим вариантом является введение чрезвычайного положения.
- Качура отмечает, что ни один из этих вариантов не рассматривают.
Он также добавил, что возможно местные выборы станут первыми, когда кандидаты не будут проводить полноценных встреч с избирателями.
Надо готовиться к тому, что эти выборы будут первыми выборами, когда не будет полноценных встреч с кандидатами, во дворах, на массовых собраниях. Это в случае, если пандемия коронавируса будет распространяться по Украине,
– подчеркнул Качура.
Обратите внимание! Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.
Что известно об уменьшении залога для кандидатов на местных выборах
- Народные депутаты 30 апреля в первом чтении приняли изменения в Избирательный кодекс, которые касаются суммы залога для партий и кандидатов в мэры на местных выборах.
- Отныне размеры денежного залога будут вычислять по формуле: 4 минимальные заработные платы на 90 тысяч населения.
- В поселках и городках с населением до 90 тысяч денежный залог не нужен.
- Инициаторы законопроекта ранее объясняли, что из-за чрезмерно высокой суммы залога в выборах смогут участвовать только те партии и граждане, которые имеют много денег.
- Также депутаты отметили, что неприемлемым является то, что для общенациональных и местных выборов (с количеством избирателей более 90 тысяч) применяются разные принципы для расчета размера денежного залога.
- Ранее размер денежного залога для кандидатов на должность городского головы был идентичным размеру денежного залога для регистрации партийного списка в городах с количеством избирателей 90 тысяч и больше.
- Наибольшим залог был в городах-миллионниках с высшим доходом населения, соответственно: Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове.