При каких условиях местные выборы перенесут: ответ юриста

Чтобы перенести местные выборы, необходимо изменить Конституцию, что сомнительно. Отсрочить местные выборы можно при условии введения чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.

Об этом 24 каналу рассказал юрист Андрей Вигиринский.

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Основанием для переноса местных выборов может стать введение чрезвычайного положения по всей Украине. Это возможно при условии второй волны пандемии коронавируса, которая прогнозируется на осень. Но вторая волна заболеваемости должна быть более массовой, чем первая, чтобы ограничивать конституционные права граждан,

– отмечает Андрей Вигиринский.

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По мнению юриста, пандемия коронавируса и введение карантина не слишком повлияют на ведение предвыборной кампании. По словам Вигиринского, основная агитация начнется летом. Будет жарко, и, скорее всего, смягчат карантинные меры.

Главная агитация на местных выборах будет проходить по телевидению. Для молодежи – в соцсетях. Летом проходит много фестивалей и различных мероприятий, концертных туров – если не будет карантина. И они будут массовыми, поскольку внешнего туризма не будет. Будут распространяться печатные агитационные материалы. На них будет спрос среди старшего поколения,

– отмечает Вигиринский.

Когда в Украине должны состояться местные выборы

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Участие в выборах смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.

По словам главы ЦИК Олега Диденко, если возникнет ситуация в стране, когда невозможно будет провести выборы, то это является основанием для введения чрезвычайного положения. Он уточняет: юридически "чистым" перенос местных выборов, которые должны состояться в октябре этого года, будет в случае объявления чрезвычайного положения в условиях пандемии коронавируса. А вот чрезвычайная ситуация и введении карантинных мероприятий не дают оснований ЦИК не проводить выборы.



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