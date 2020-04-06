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      Местные выборы должны состояться, – Корниенко рассказал об их финансировании

      - Читати новину українською
      Корниенко рассказал, что местные выборы пока не планируют переносить / Фото 24 канала

      Местные выборы, назначенные на октябрь 2020 года, должны состояться и их не планируют отменять из-за пандемии коронавируса. Однако из-за кризиса в Украине на их проведение планируется выделить всего 1 миллиард гривен.

      Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина" сказал, что разговоры о переносе выборов могут появиться, если карантин затянется до лета.

      Важно Коронавирус и выборы: как пандемия повлияет на Украину и мир

      Местные выборы не могут не состояться. Мы исследовали правовые механизмы в тех странах, где сейчас выборы переносят. Там далеко не везде есть понятный правовой механизм. Если бы вдруг на момент объявления выборов – в середине-конце июля – длился карантин, то, возможно, подобные разговоры могли бы быть. Но сейчас начало апреля,
      – отметил Корниенко.

      Депутат убежден, что даже после сокращения субвенции на местные выборы с 2,155 миллиарда гривен до 1 миллиарда, этих денег будет достаточно.

      "Хватит ли миллиарда на выборы? Хватит. Там есть две большие статьи расходов: зарплата членов комиссии и печать бюллетеней. На печать бюллетеней, исходя из оценок во время предыдущих выборов, нужно примерно 300–400 миллионов гривен. Останутся какие-то средства на транспорт, связь. Однако, денег вряд ли хватит на оплату даже 30 тысячам членов избирательных комиссий, если брать по минимуму", – добавил он.

      Интересно Местные выборы в Украине: какую тактику избрала партия "Слуга народа"

      Поэтому Корниенко считает, что неоплата работы членов комиссии несет риски в части честности проведения выборов. Ведь если люди не получат оплату от государства, могут брать больше денег от партий.

      Также лидер "Слуги народа" отметил, что из-за коронавируса "местные выборы будут шагом назад в технологическом и организационном плане со стороны ЦИК". В частности, из-за сокращения бюджета, вряд ли получится переоснастить  IТ Центризбирком и перезапустить систему "Выборы".

      Что нужно знать о местных выборах 2020?Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.

      Участия в очередных выборах не будут принимать только те населенные пункты, которые сформировали свои органы местного самоуправления после 2015 года – в рамках закона о децентрализации власти и образовании ОТО.

      Какую сумму должны заплатить кандидаты в мэры для участие в местных выборах-2020:

      Грошова застава для кандидатів у мери у 2020 році
      Денежный залог для кандидатов в мэры в 2020 году/ инфографика 24 канала

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Слуга народа ЦИК Александр Корниенко Местные выборы 2020 Деньги Бюджет
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