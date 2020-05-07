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      Местные выборы на Донбассе невозможны, Россия хочет особого статуса, – ОПОРА

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      Выборы на Донбассе пока невозможны
      Выборы на Донбассе пока невозможны / 24 канал

      Пока нет предпосылок для проведения местных выборов в октябре 2020 года на территории оккупированного Донбасса. Россия и ОРДЛО остаются заинтересованными в получении специального статуса для Донбасса, а выборы являются лишь переходным мостиком к этому.

      Председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в своем блоге написала, что предпосылок для проведения выборов нет даже несмотря на повышение статуса переговорщиков в Минске.

      Обратите внимание У Зеленского собираются вернуть Донбасс до конца года, но есть план "Б"

      Экспертка отметила, что в обновленном списке делегатов ТКГ никто не вошел из профильного комитета Верховной Рады или Кабмина, из тех, кто работает с вопросами местного самоуправления или выборов.

      Ранее Владимир Зеленский утвердил новый состав делегации Украины для участия в ТКГ – список по ссылке.

      Ольга Айвазовская отметила, что Россия и пророссийские боевики остаются заинтересованными в получении специального статуса для оккупированных территорий. По ее словам, местные выборы станут лишь переходным мостиком к этому.

      Она отвергла и любую возможность организовать выборы в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами.

      Экспертка обратила внимание на отсутствие средств для организации процесса в регулярном и гражданском режиме. По ее словам, в бюджете заложено меньше половины суммы, которой не хватит "даже на мизерную оплату труда членов комиссии".

      Что известно о выборах на оккупированном Донбассе

      • Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.
      • В "Слуге народа" надеются, что выборы пройдут таки на всей территории государства, то есть и на временно оккупированных территориях Донбасса.
      • Руководитель ОПУ Андрей Ермак уже заявил, что выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно совместно с международными институтами, нужна безопасность и только потом выборы.
      • Владимир Зеленский отмечал, что проведение выборов в ОРДЛО возможно только после вывода российских вооруженных формирований из Донбасса и передачи границы под украинский контроль.
      • В Госдепе США уже заявили, что выборы провести невозможно пока на Донбассе раздаются выстрелы.

      Коронавирус и выборы: как пандемия повлияет на Украину и мир – читайте в материале 24 канала.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Пророссийские боевики Оккупированные территории Новости России Новости Луганска Новости Донецка Украина – Россия Война на Донбассе Выборы на Донбассе Местные выборы 2020
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