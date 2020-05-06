14:59
6 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Местные выборы состоятся 25 октября, – Корниенко

      - Читати новину українською
      Местные выборы состоятся 25 октября, – Корниенко
      Александр Корниенко / liga.net

      В "Слуге народа" убеждены, что ничто не помешает проведению местных выборов в Украине 25 октября. Более того, там надеются, что выборы пройдут на всей территории государства, то есть и на временно оккупированных территориях Донбасса.

      Такое мнение во время брифинга высказал первый заместитель главы фракции и лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет 24 канал.

      Актуально "Слуга народа" уже разворачивает штабы на местные выборы: когда начнется кампания

      Он отметил выборы, согласно Конституции, точно состоятся 25 октября.

      Мы хотим поставить точку в вопросе. Любые инсинуации о переносе выборов, отмене, досрочных – абсолютно ложь. Выборы будут, страна уже может к ним готовиться, 
      – отметил он.

      К теме: ранее такую же позицию высказал спикер парламента Дмитрий Разумков. Он тоже убежден, что выборы состоятся 25 октября. Спикер Рады надеется, что страна к тому времени выйдет из карантина.В то же время, бюджет местных выборов уменьшился, на их организацию выделили 1 миллиард гривен. Ранее бюджет составлял 2,2 миллиарда гривен.

      Парламентарий добавил: Верховная Рада объявит о проведении местных выборов в середине июля.

      "Ближайшие две-три недели мы формируем план изменений в Избирательный кодекс, вносим их в зал, обсуждаем и принимаем где-то до конца июня. И, фактически, до середины июля парламент выполнит свою конституционную функцию и объявит местные выборы там, где это делает Верховная Рада. В других субъектах новосозданных общин это сделает ЦИК", – пояснил Корниенко.

      Обратите внимание! 30 апреля Рада проголосовала за уменьшение залога для кандидатов на местных выборах. В поселках и городках с населением до 90 тысяч денежный залог не нужен.

      Это интересно В ЦИК рассказали о сложностях в организации местных выборов

      В то же время, в "Слуге народа" не теряют надежду на проведение местных выборов на всей территории Украины, включая временно оккупированные районы Донбасса.

      Мы верим всей командой, что местные выборы состоятся в один день. Работаем над тем, чтобы к этому все шло,
      – отметил Корниенко.

      В чем заключаются сложности проведения местных выборов на Донбассе? Ранее и президент Зеленский, и глава Офиса Президента выразили надежду, что выборы на оккупированном Донбассе удастся провести осенью 2020 года. Однако это будет возможно только после вывода российских вооруженных формирований с Донбасса и передачи границы под украинский контроль.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Выборы на Донбассе Верховная Рада Слуга народа Александр Корниенко Местные выборы 2020
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Дорогу Саакашвили, или Символический ход против Путина
      сегодня , 13:25 Дорогу Саакашвили, или Символический ход против Путина
      Юрій Бутусов
      Выпустить из тюрем: кому правительство предлагает амнистию из-за пандемии
      сегодня , 07:01 Выпустить из тюрем: кому правительство предлагает амнистию из-за пандемии
      Ірина Поліщук
      Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо
      сегодня , 11:30 Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо