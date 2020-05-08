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      Местный Лас-Вегас за 28 миллионов гривен: в городском совете Харькова проводят обыски – фото

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      В городском совете Харькова проводят обыски - фото
      В харьковском городском совете проводят обыски / khar.gp.gov.ua

      В харьковском городском совете правоохранители проводят обыски. Чиновников подозревают в незаконном присвоении бюджетных денег. Речь идет о проведении работ по освещению города.

      Доказательства преступления ищут сотрудники прокуратуры, следователи Нацполиции и работники Управления стратегических расследований, информирует пресс-служба Прокуратуры Харьковской области.

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      Обыски проходят в департаментах Харьковского городского совета, по месту жительства их руководителей, коммунальных предприятий и причастных компаний,
      – говорится в сообщении.

      Чиновников подозревают в незаконном завладении бюджетными деньгами и злоупотреблении положением. Речь идет о работах по освещению Харькова на сумму более 28 миллионов гривен.

      Всего одновременно проводят более 20 обысков в разных регионах страны. Сейчас фигурантам дела о подозрении не сообщают, досудебное расследование продолжается.

      Обыски в Харьковском городском совете

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Полиция Коррупция Бюджет Деньги Новости Харькова
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