Местный Лас-Вегас за 28 миллионов гривен: в городском совете Харькова проводят обыски – фото
В харьковском городском совете правоохранители проводят обыски. Чиновников подозревают в незаконном присвоении бюджетных денег. Речь идет о проведении работ по освещению города.
Доказательства преступления ищут сотрудники прокуратуры, следователи Нацполиции и работники Управления стратегических расследований, информирует пресс-служба Прокуратуры Харьковской области.
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Обыски проходят в департаментах Харьковского городского совета, по месту жительства их руководителей, коммунальных предприятий и причастных компаний,
– говорится в сообщении.
Чиновников подозревают в незаконном завладении бюджетными деньгами и злоупотреблении положением. Речь идет о работах по освещению Харькова на сумму более 28 миллионов гривен.
Всего одновременно проводят более 20 обысков в разных регионах страны. Сейчас фигурантам дела о подозрении не сообщают, досудебное расследование продолжается.
Обыски в Харьковском городском совете