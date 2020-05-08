Местный Лас-Вегас за 28 миллионов гривен: в городском совете Харькова проводят обыски – фото

В харьковском городском совете правоохранители проводят обыски. Чиновников подозревают в незаконном присвоении бюджетных денег. Речь идет о проведении работ по освещению города.

Доказательства преступления ищут сотрудники прокуратуры, следователи Нацполиции и работники Управления стратегических расследований, информирует пресс-служба Прокуратуры Харьковской области.

Читайте также В чем подозревают экс-главу налоговой Верланова: объяснения СБУ

Обыски проходят в департаментах Харьковского городского совета, по месту жительства их руководителей, коммунальных предприятий и причастных компаний,

– говорится в сообщении.

Чиновников подозревают в незаконном завладении бюджетными деньгами и злоупотреблении положением. Речь идет о работах по освещению Харькова на сумму более 28 миллионов гривен.

Всего одновременно проводят более 20 обысков в разных регионах страны. Сейчас фигурантам дела о подозрении не сообщают, досудебное расследование продолжается.

Обыски в Харьковском городском совете