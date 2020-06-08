Жизнь в условиях пандемии и закрытых границ заставила многих украинцев вспомнить о внутреннем туризме. На Харьковщине только началось ослабление карантина, а к местным жемчужинам двинулись первые посетители.

В часе езды от Харькова расположена уникальная 200-летняя достопримечательность Слобожанщины. Это Шаровское имение или, как его еще называют, Сахарный дворец. И не только за его белые стены, но и за то, что здесь когда-то жил немецкий сахарный магнат. Об этом рассказали корреспонденты 24 канала.

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С его фамилией связаны истории. Одна из них такова: мужчина якобы засыпал сахаром ради своей жены горку, чтобы та даже летом каталась на санках. Правда, историки верят в это не очень, но туристы приезжают сюда именно за романтикой и яркими фото.



Как выглядит Шаровское имение / Фото YouTube

Шаровское имение входит в список туристических топовых мест области. Единственный в Восточной Украине дворец посетило более 25 тысяч человек в 2019 году. Туристов могло бы быть больше, если бы памятник отреставрировали.

Нужны большие деньги, чтобы его восстановить. Очень больших средств стоит проектно-сметная документация, потому что это памятник архитектуры национального значения,

– объяснила директор коммунального предприятия "Находка" Валерия Попова.

К Сахарному дворцу ведут потрескавшиеся и уж совсем не белые лестницы и мостики. А на подъезде к поместью бездорожье. Несмотря на это в Шаровке вокруг имения и внутри живут несколько десятков легенд. Камень любви и измены, липовая аллея с ветвями, растущими вверх, парковая зона с сотнями растений.

Внутри поместья сохранены фрески и бальные залы, до сих пор работают камины, есть аутентичная библиотека. Это место когда-то купили за несколько рублей и проигрывали в карты. История же Шаровки куда древнее чем 200 лет.



Шаровское имение внутри / Фото Туризм и отдых в Украине

"Когда Петр Первый проплывал, здесь посадил дубы. С тех пор стали называть их Петровскими. И стоят они до сих пор", – вспомнил работник музейного комплекса Павел.

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Реконструкция могла бы вывести памятник в список 20 туристических мест Украины. Однако проектные работы остановили год назад. Из-за подозрений в коррупционных схемах.