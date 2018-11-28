Место проведения матча "Ворскла" – "Арсенал" до сих пор не определено: детали

В четверг, 29 ноября, должен состояться матч полтавской "Ворсклы" против лондонского "Арсенала". Но где именно состоится игра пятого тура Лиги Европы между этими командами – пока неизвестно.

Напомним, УЕФА направила письмо "Ворскле" о том, что матч не может состояться в Полтаве. Причиной стало введение военного положения в Украине. Несмотря на то, что он не распространяется на Полтавскую область, в УЕФА решили перенести игру "Ворскла" – "Арсенал" в Киев.

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Но подтверждения о том, что матч состоится в Киеве, тоже пока нет. Как заявил вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак, они обратились насчет проведения матча к руководству НСК "Олимпийский" в Киеве, однако пока не получили от них никакого ответа. Следовательно, утверждать о том, что матч состоится на этом стадионе в столице Украины, пока нельзя.

По словам Лысака, одной из причин переноса матча из-за военного положения могло стать то, что "Арсенал" планировал прибыть в Харьков самолетом, а уже отсюда добираться до Полтавы. И если в Полтавской области не введено военное положение, то в Харьковской оно будет действовать.

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Видеокомментарий вице-президента "Ворсклы" Олега Лысака о ситуации с матчем против "Арсенала"