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Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии из-за расистского скандала

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Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии
Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Игрок немецкой сборной по футболу Месут Озил заявил, что выходит из состава сборной Германии из-за проявлений расизма, вызванных его турецким происхождением.

Об этом сам 29-летний футболист заявил в своем Twitter.

На футболиста обрушился шквал критики от немецких политиков после его встречи с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Также на встрече, которая состоялась в мае, был другой немецкий футболист турецкого происхождения Гюндоган. Политики поставили под сомнение приверженность игроков демократическим ценностям Германии.

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"В глазах Гринделя и его сторонников я являюсь немцем, когда мы побеждаем. Однако когда мы проигрываем, я для них – иммигрант. И это все потому, что меня до сих пор не приняли в немецком обществе, несмотря на налоги, которые я плачу в Германии, пожертвования немецким школам и победу на ЧМ-2014. Ко мне относятся как к "другому", – написал Озил.

В составе сборной Германии Месут Озил дебютировал в 2009 году. Также он играет на позиции полузащитника лондонского "Арсенала".

Напомним, на чемпионате мира в этом году в России немецкая сборная не смогла преодолеть групповую стадию – после поражения от Южной Кореи немцы выбыли из соревнования, впервые в истории не дойдя до четвертьфинала.

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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