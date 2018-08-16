Металлические двери придавили 6-летнего мальчика в Одесской области

В четверг, 16 августа, в Черноморске, что под Одессой, на 6-летнего ребенка упали металлические двери возле жилого дома. Мальчик получил тяжкие телесные повреждения, в результате которых погиб на месте инцидента.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

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По словам правоохранителей, приехавших на место происшествия, несчастный случай произошел на глазах у бабушки погибшего. Мальчик вылез на ворота, которые сломались и упали вместе с ребенком.

На мальчика 2012 года рождения упали тяжелые металлические ворота. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, в частности, открытую черепно-мозговую травму. Ребенок умер на месте,

– рассказал начальник Черноморского ОП, подполковник Олег Чуканов.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 УКУ "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

Напомним, 15 августа в Одессе полицейские задержали мужчину, который облил кислотой 12-летнего мальчика. По словам свидетелей, мужчина распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на шее ребенка, голове и туловище появились ожоги.