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      "Металлист-1925" планирует усилить состав и выйти в УПЛ

      27 Читати новину українською
      "Металлист-1925" хочет выйти в УПЛ
      "Металлист-1925" хочет выйти в УПЛ

      В Первой лиге зимняя пауза наступила значительно раньше, чем в УПЛ, поэтому один из клубов лиги – "Металлист-1925" – уже вышел из отпуска и продолжает подготовку к весенней части сезона.

      Наставник харьковчан Александр Горяинов заявил, что в январе клуб планирует усиление состава и будет смотреть потенциальных новичков, сообщает "Футбол 1".

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      Кроме того, в клубе подтвердили, что главная задача – выйти в УПЛ. Сейчас "Металлист" занимает второе место с отставанием от "Днепра-1" в 5 пунктов.

      Стоит отметить, что прямой выход в УПЛ получает только победитель Первой лиги.

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      Теги: УПЛ Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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