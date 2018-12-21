"Металлист-1925" планирует усилить состав и выйти в УПЛ
В Первой лиге зимняя пауза наступила значительно раньше, чем в УПЛ, поэтому один из клубов лиги – "Металлист-1925" – уже вышел из отпуска и продолжает подготовку к весенней части сезона.
Наставник харьковчан Александр Горяинов заявил, что в январе клуб планирует усиление состава и будет смотреть потенциальных новичков, сообщает "Футбол 1".
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Кроме того, в клубе подтвердили, что главная задача – выйти в УПЛ. Сейчас "Металлист" занимает второе место с отставанием от "Днепра-1" в 5 пунктов.
Стоит отметить, что прямой выход в УПЛ получает только победитель Первой лиги.
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Источник: 24 Канал
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