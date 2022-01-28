Металлурги просят инициировать переговоры с США по замене стальной пошлины на тарифные квоты

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к президента Украины Владимиру Зеленскому с просьбой способствовать инициированию Правительством Украины переговоров с Правительством США по отмене 25%-й пошлины при импорте украинской металлопродукции на американский рынок. Копии соответствующего документа также направлены в адрес Кабинета Министров и временной поверенной в делах США в Украине

Обращение появилось после заявления государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что на фоне стягивания российских войск на украинскую границу официальный Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Украине экономической поддержки, в частности для стабилизации экономики и финансового сектора.

Украинская металлургия сейчас переживает не лучшие времена, говорится в письме. В частности, в 2021 году Украина опустилась на 14-е место в мировом рейтинге производителей стали, хотя еще в 2020 году занимала 11-е место.

Одна из главных причин – заградительные пошлины на украинскую металлопродукцию, действующие во многих странах мира, в том числе в США,

– отметили в "Укрметаллургпроме".

Так, США ввели 25%-ную пошлину на импорт всех видов стальной продукции в марте 2018 года. Такое решение принял 45-й Президент США Дональд Трамп по соображениям национальной безопасности, воспользовавшись разделом 232 закона США "О расширении торговли" от 1962 года. Впоследствии несколько государств добились исключения из-под действия этой пошлины, а в конце прошлого года такой статус получил и Евросоюз. В результате, почти 80% от всего импорта стали в США отгружалось без применения 25%-ной пошлины в отношении 34 стран мира.

Украина является стратегическим партнером США и имеет несколько исключительных обстоятельств – агрессия России, оккупация Донбасса и аннексия Крыма, что приводит к сложной экономической ситуации. Поэтому официальный Киев может рассчитывать на положительное решение Вашингтона по вопросу отмены стальной пошлины,

– считают в "Укрметаллургпроме".

По данным объединения, доля украинской продукции в структуре стального импорта в США составляет менее 1%, поэтому она не может быть угрозой нацбезопасности США. В свою очередь горно-металлургический комплекс Украины в случае получения доступа к американскому рынку может стать фактором стабилизации экономической ситуации, поскольку генерирует более 35 млрд грн. налогов, а экспорт металлургической продукции обеспечивает почти треть валютных поступлений в нашу страну, считают металлурги.

"Поэтому совершенно очевидно, что сейчас, после обнародования намерений США оказать Украине экономическую поддержку, Правительство Украины может обратиться в Вашингтон по поводу исключения Украины из-под действия 25%-й пошлины с заменой его на тарифную квоту на поставки украинской стали в США", – резюмировали в объединении.