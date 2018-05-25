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Металлурги призвали Парубия подписать "металлургический" закон

37 Читати новину українською
Металлургия
Металлургия / sityuk.com

Продолжение действия и повышение уровня экспортной пошлины на металлолом с 30 до 42 евро за тонну является обоснованным.

Такое мнение в письме к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию высказал глава объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, пишет UAprom.

Он отметил, что предыдущий опыт использования повышенной пошлины на экспорт металлолома свидетельствует о высокой действенности закона.

"Рост производства был бы невозможным без надлежащего обеспечения отечественных сталепроизводителей металлоломом, – отметил А. Каленков. – Кроме того, пошлина имеет весомый положительный эффект не только для металлургии, но и для смежных отраслей и государственного бюджета".

Как сообщалось ранее, повышение экспортной пошлины на металлолом до 42 евро/тонну, предусмотренное законом №8226, принятым Верховной Радой 17 мая 2018 года, не противоречит Соглашению об Ассоциации Украины и ЕС.

Об этом в комментарии Бизнес-порталу UAprom заявила Ольга Стефанишина, генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Как заявлял ранее глава Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, 85% украинского экспорта металлолома в апреле ушло в непризнанное Приднестровье.

По его словам, такое положение дел бьет по украинской металлургии, ставя ее в невыгодные условия. "Большая часть – 85 процентов – в апреле металлолома ушла на Приднестровский завод. Приднестровье – это, ну, фактически это анклав, военный российский анклав. Тем более это неприятно, потому что россияне фактически дотируют и спонсируют все энергоносители на этом заводе. Поэтому поставляя лом туда, мы наши предприятия ставим в заведомо невыгодные условия", – сказал он.

"От себя лично и от имени многотысячного коллектива отечественного горно-металлургического комплекса свидетельствую Вам уважение и выражаю слова искренней благодарности за поддержку "металлургического" закон № 8226, который не только обеспечивает продолжение действия экспортной пошлины на металлолом, но и позволяет укрепить защиту украинского рынка этого стратегической сырья благодаря повышению уровня пошлины с 30 до 42 евро за тонну", – написал А. Каленков.

Теги: Законодательство Экспорт Андрей Парубий пошлина металургия
Источник: 24 Канал
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