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      Металлурги Украины ожидают от госорганов введения пошлин на оцинковку из Китая и РФ

      31 Читати новину українською
      Оцинковка
      Оцинковка / calhasgomes.com.br

      Отечественным производителям оцинкованного проката был нанесен ущерб в результате волны роста импорта, который поступал в Украину по демпинговым ценам из Китая и России.

      Об этом сообщает в интервью изданию "Металл экперт" директор по маркетингу "Метинвест Холдинг" Роман Курашов, пишет "Минпром".

      По словам Курашева, без принятия мер со стороны госорганов положение украинских металлургов может еще больше ухудшиться.

      "На фоне введения защитных мер в Европе, США, Канаде, Турции и некоторых других странах мы ожидаем существенный рост импорта из КНР и РФ, что еще больше ухудшит положение отечественной отрасли цинкования. В связи с этим заявитель настаивает на введении предварительных антидемпинговых мер в виде пошлины, чтобы прекратить факт демпинга, и надеется, что госорганы в ближайшее время примут решение об их введении", – сообщает Р.Курашев.

      При этом, по словам эксперта, отдельной проблемой является то, что оцинкованный прокат, который поступает в Украину по демпинговым ценам, является некачественным.

      В результате страдает не только металлургическая отрасль Украины, но и конечный потребитель, который постоянно сталкивается с фактами фальсификации со стороны недобросовестных трейдеров и переработчиков, покупая низкокачественный китайский материал под видом отечественного.

      Теги: Пошлина Металургия
      Источник: 24 Канал
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