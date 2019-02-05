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      Металлурги значительно улучшили условия и оплату труда

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      "Метинвест"
      "Метинвест" / hyser.com.ua

      В прошлом году рост зарплат на предприятиях, входящих в состав группы "Метинвест", превысил 30%.

      Об этом сообщил директор по персоналу группы "Метинвест" Александр Пимкин.

      При этом он подчеркнул, что рост зарплат у ключевых сотрудников, которые имеют наивысшую квалификацию, по итогам прошлого года составил 40-45%.

      "У нас уже сегодня зарплата ключевых сотрудников металлургического, горнодобывающего и коксохимического направлений колеблется в районе 1000-1200 долларов в гривневом эквиваленте", – рассказал А.Пимкин.

      В то же время менеджер отметил, что основные усилия сегодня "Метинвест" направляет на повышение привлекательности компании как работодателя. "Это создание безопасных и комфортных рабочих мест, социальные пакеты, которые мы предоставляем нашим сотрудникам. В прошлом году мы внедрили индивидуальный социальный пакет, когда сотрудник может самостоятельно набрать пакет опций социального пакета, который необходим именно ему, учитывая его возраст, интересы, наличие или отсутствие детей", – отметил он.

      Пимкин также акцентировал, что компания продолжает реализацию программ корпоративного социального партнерства с городами присутствия: "Это строительство и реконструкция парков и зон отдыха, проведение привлекательных мероприятий для молодежи – квестов и фестивалей, это финансирование проведения спортивных и культурных мероприятий".

      "Все это призвано удерживать сотрудников, оставаться в своих городах, наполнять их жизнь интересным содержанием и получать достойное вознаграждения за свой труд", – резюмировал А.Пимкин.

      "Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

      Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

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      Теги: Рынок труда Деньги Металургия
      Источник: 24 Канал
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