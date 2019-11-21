Металлургическая отрасль с начала года работает в убыток из-за падения спроса на мировых рынках

Из-за падения спроса на сталь на мировых рынках, металлургические предприятия Украины с начала года начали работать себе в убыток.

Об этом заявил в эфире 24 канала председатель Федерации металлургов Сергей Беленький. Такая тенденция сохраняется не только в Украине.

Большинство металлургических гигантов мира вынуждены либо сокращать объемы производства, или вообще прекращать работу.

"К сожалению, у нас, в Украине, ситуация может быть, даже хуже, чем в некоторых странах. Мы видим в последние месяцы особенно, что спрос на сталь очень сильно уменьшился на мировых рынках, а поскольку мы 85 процентов своей продукции экспортируем, соответственно это не могло не сказаться на работе наших предприятий. Можно сказать о том, что уже с начала года все украинские металлургические предприятия работают в убыток. Но в последние месяцы эти потери стали еще сильнее увеличиваться. И речь уже идет о том, чтобы как-то сокращать объемы производства. И мы уже видим, что отдельные предприятия, они уже даже вынуждены были остановиться", – заявил Сергей Беленький.

Так, по его словам, производственную деятельность на предприятиях в Днепре вообще пришлось остановить.

Будет ли ситуация ухудшаться, мы увидим в первые месяцы следующего года. Если сравнивать производство стали в октябре нынешнего года с октябрем прошлого, то падение составило уже около 12-13 процентов. Если мы в начале года шли с небольшим плюсом, в пределах 5 процентов к предыдущему году, то последние два месяца мы фактически работаем с серьезным минусом. В первом квартале следующего года мы так же не рассчитываем на какое-то оживление рынка. В лучшем случае, по нашим оценкам и по мировым прогнозам, спрос на сталь может восстановиться после во второй половине 2020 года. Но это опять же довольно оптимистичный прогноз,

– отметил председатель Федерации металлургов Украины.

"Мы с такими кризисными явлениями уже сталкивались. В последний раз в 2015 году. Более затяжной он был в 2008-м. По большому счету, наши предприятия знают, как противостоять подобным кризисам. Но, к сожалению, придется экономить практически на всем. каждый доллар в себестоимости будет иметь решающее значение", – подчеркнул Сергей Беленький