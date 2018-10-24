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      Металлургия и аграрии – основные экспортные отрасли, обеспечивающие Украину валютной выручкой

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      Основные экспортные отрасли
      Основные экспортные отрасли / obozrevatel.com

      Основой экономики Украины является металлургия, аграрная промышленность, энергетика и машиностроение.

      Такие данные по данным рейтинга, опубликованного в издании "БизнесЦензор".

      При этом, основными экспортными отраслями, которые обеспечивают Украину валютной выручкой, что напрямую влияет на удержание курса гривны, является металлургия и агропромышленный комплекс.

      От горно-металлургического комплекса в ТОП-10 крупнейших холдингов вошли (в рейтинг издания, – ред.) Три компании, агропромышленного – пять. От энергетики и машиностроения – по одной компании.

      "Первое место занял металлургический холдинг "Метинвест"... на третьем месте оказался горно-металлургический гигант "Арселор Миттал Кривой Рог", – сообщает издание.

      Среди аграрных компаний указаны: "Кернел" – крупнейший производитель масла в мире и "Нибулон" – классический пример сырьевой компании в Украине. Компания инвестирует в инфраструктуру для вывоза зерновых на экспорт.

      "Совокупный доход десяти холдингов 2017 составил 660 млрд грн, или 22% от номинального валового внутреннего продукта Украины. На этих предприятиях работает сотни тысяч украинцев", – пишет издание.

      "Мы сравнивали доходы компаний за последние три года. Почти у всех они выросли. И причина не только в девальвации гривны, но и в наращивании объемов производства компаниями и восстановление экономики после кризиса", – сообщает "БизнесЦензор".

      Теги: Агро 24 Экспорт металургия
      Источник: 24 Канал
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