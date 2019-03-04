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      Металлургия занимает важное место в экономике Украины, – Порошенко

      24 Читати новину українською
      Металлургия занимает важное место в экономике Украины, – Порошенко
      / mrpl.city

      Металлургическая отрасль является очень важным местом в украинской экономике.

      Об этом заявил президент Петр Порошенко во время запуска новой машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) на Мариупольском меткомбинате им. Ильича 1 марта 2019 г, передает Uaprom.

      Пять лет назад казалось невероятным, что многомиллионные инвестиции будут поступать в металлургию Донбасса. Сегодня страна поднимается в рейтинге производителей стали. Моя миссия сегодня не просто участвовать в запуске МНЛЗ на мариупольском меткомбинате. Мой долг поблагодарить металлургов, мариупольцев – каждого из вас за то, что меняется украинская металлургия, меняется Мариуполь, меняется страна,
      – отметил Порошенко на церемонии запуска.

      "Вместе мы возвращаем славу украинской металлургии. Вместе вернем захваченные территории и восстановим промышленные предприятия. Вместе поднимем уровень жизни в наших городах. И вернем то, о чем мечтает каждый – мир", – добавил он.

      Как сообщалось, группа "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислила 22,2 млрд грн в бюджеты всех уровней Украины в 2018 году, что на 50% больше налоговых отчислений 2017 года.

      ММКИ 1 марта 2019 г запустил новый комплекс МНЛЗ №4. Группа Метинвест инвестировала в проект, который не имеет аналогов в Украине, 150 млн долл. Работа МНЛЗ позволит ММКИ производить ежегодно около 2,5 млн тонн литых слябов размером 170-250 х 900-1550 мм за счет частичного отказа от экспорта чушкового чугуна и перенаправления его объемов на производство высококачественной стали.

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      Теги: Петр Порошенко Металургия
      Источник: 24 Канал
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