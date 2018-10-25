"Метинвест" обеспечивает работой 34% всех сотрудников горно-металлургической отрасли

На предприятиях "Метинвеста" заняты треть всех сотрудников ГМК Украины.

Горно-металлургическая группа "Метинвест" обеспечивает работой 64 786 человек. В процентном расчете это составляет 34% всех сотрудников отрасли.

Такие данные приводит журнал "Вестник. Рейтинг", который публикуется при поддержке Государственной фискальной службы.

В рейтинге не учитываются работники совместных и зарубежных предприятий "Метинвеста", передает данные издания uaprom.info.

"Арселормиттал Кривой Рог" занимает второе место по количеству сотрудников среди металлургических компаний.

Тройку крупнейших работодателей отрасли закрывает Днепровский металлургический комбинат.

Средняя зарплата сотрудника "Метинвеста" превышает среднюю по стране на 59% и составляет 14 535 грн, информирует издание. Если говорить о среднем заработке работников компании в региональном разрезе, то следует отметить, что средняя зарплата в Донецкой области выше средней по стране на 37% (13 384 грн), в Днепропетровской – на 63% (14 778) и Запорожской – на 83% (16 285 грн).

По данным Госслужбы статистки, средняя зарплата в августе составила 8 977 грн. Среднемесячный заработок в промышленности почти на тысячу гривен выше и составляет 9 838 грн.