22:46
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
      Вєсті Кремля
      21:54, сегодня
      Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет
      Вєсті.UA
      20:49, сегодня
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      "Метинвест" обеспечивает работой 34% всех сотрудников горно-металлургической отрасли

      35 Читати новину українською
      "Метинвест"
      "Метинвест" / metinvestholding.com

      На предприятиях "Метинвеста" заняты треть всех сотрудников ГМК Украины.

      Горно-металлургическая группа "Метинвест" обеспечивает работой 64 786 человек. В процентном расчете это составляет 34% всех сотрудников отрасли.

      Такие данные приводит журнал "Вестник. Рейтинг", который публикуется при поддержке Государственной фискальной службы.

      В рейтинге не учитываются работники совместных и зарубежных предприятий "Метинвеста", передает данные издания uaprom.info.

      "Арселормиттал Кривой Рог" занимает второе место по количеству сотрудников среди металлургических компаний.

      Тройку крупнейших работодателей отрасли закрывает Днепровский металлургический комбинат.

      Средняя зарплата сотрудника "Метинвеста" превышает среднюю по стране на 59% и составляет 14 535 грн, информирует издание. Если говорить о среднем заработке работников компании в региональном разрезе, то следует отметить, что средняя зарплата в Донецкой области выше средней по стране на 37% (13 384 грн), в Днепропетровской – на 63% (14 778) и Запорожской – на 83% (16 285 грн).

      По данным Госслужбы статистки, средняя зарплата в августе составила 8 977 грн. Среднемесячный заработок в промышленности почти на тысячу гривен выше и составляет 9 838 грн.

      Теги: Государственная фискальная служба металургия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 25 октября: Сенцов – лауреат премии Сахарова и важная резолюция Европарламента
      сегодня , 22:40 Главные новости 25 октября: Сенцов – лауреат премии Сахарова и важная резолюция Европарламента
      Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      сегодня , 22:00 Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      Олексій Чибісов
      Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      сегодня , 21:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      Анастасія Можаровська
      Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      сегодня , 20:30 Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      Артем Овдієнко
      Солдат скоро обеспечат жильем: что об этом известно
      сегодня , 20:01 Солдат скоро обеспечат жильем: что об этом известно
      Катерина Петренко
      Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
       3 февраля 2012 , 12:39 226
      "Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
       18 декабря 2016 , 16:11 9
      eBay покупает GSI Commerce за $ 2,4 млрд.
       30 марта 2011 , 09:43
      "Газпром" первым перевез сжиженный газ через Арктику
       6 декабря 2012 , 09:26
      Прокуратура обнаружила в "Укравтодоре" нарушений на 133 млн. грн.
       10 июня 2014 , 15:14
      НБУ объясняет замедление инфляции остановкой девальвации гривны
       9 июля 2014 , 21:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук