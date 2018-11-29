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      "Метинвест" поддержал "олимпиаду рабочих профессий" в Украине

      10 Читати новину українською
      Рабочие профессии
      Рабочие профессии / facebook.com

      Группа "Метинвест" выступила генеральным партнером Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine 2018, который проходил в Киеве 27-29 ноября на арт-заводе "Платформа".

      Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста", передает UAprom.

      Организаторами WorldSkills Ukraine являются Министерство образования и науки Украины и Федерация работодателей Украины. "Метинвест" поддерживает конкурс третий год подряд – с момента, когда Украина присоединилась к WorldSkills International.

      Это крупнейшие в мире соревнования профессионального мастерства среди учащихся, студентов и работников от 18 до 24 лет. В этом году в конкурсе приняли участие 190 человек со всех регионов Украины, а на его площадке побывало более 1000 посетителей.

      "Я благодарна всем работодателям, которые пришли на эту площадку. Наконец появляется правильная тенденция, когда частные компании, которые ищут рабочие кадры, начинают инвестировать в привлекательность этих профессий. Большинство вакансий на рынке труда, которые хорошо оплачиваются, это как раз рабочие кадры. Многих работодателей к сотрудничеству в образовательной сфере привела потребность в дефицитных профессиях. Они понимают, что нужно брать шефство над кадрами, пока они учатся, и потом приглашать их на работу. Кстати, в бюджете следующего года мы предусмотрели частичное финансирование от нас, чтобы организационные усилия Министерства образования и науки и управлений образования могли быть поддержаны из бюджетных средств", – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

      "Украину делают успешные люди, которые мечтают и действуют. Сегодня на конкурсе я увидел таких людей. Я увидел организаторов – Министерство образования, Федерацию работодателей Украины и генерального партнера "Метинвест", инициатора вступления Украины в WorldSkills. Молодые люди вдохновляют своим желанием доказать, что они лучшие в своей профессии. Люди, которые верят, ведут за собой. Именно благодаря этому конкурсу и этим молодым людям, организаторам и партнерам есть возможность сделать нашу страну экономически развивающейся и конкурентной", – заявил глава Совета Федерации работодателей Дмитрий Олейник.

      По словам и. о. директора по персоналу и социальной политике группы "Метинвест" Александра Пимкина, компания решила поддержать конкурс, потому что подобные площадки – это отличная возможность познакомиться работодателям, соискателям и учебным заведениям.

      "Предприятия "Метинвеста" предлагают самые привлекательные условия для молодых специалистов: это и оплата труда, и возможности развития. Мы создаем такие инструменты, которые позволяют выпускнику специального учебного заведения за два года построить карьеру – из работника превратиться в мастера, из инженера – в начальника отдела, цеха или участка", – сказал Пимкин.

      Теги: Министерство образования и науки Украины Деньги Рынок труда
      Источник: 24 Канал
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