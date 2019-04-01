"Метинвест" повысил заработную плату сотрудникам своих украинских предприятий на 15%

Группа "Метинвест" с 1 апреля этого года повысила заработную плату сотрудникам своих украинских предприятий в среднем на 15%.

Наибольшую прибавку к зарплате получили ремонтники, инженеры-технологи средней квалификации и линейные руководители. Повышение не затронуло руководителей предприятий и сотрудников управляющей компании. Об этом сообщает 112.ua

Также с апреля предприятия Группы перешли на систему единого оклада: за каждой рабочей профессией закрепляется конкретный оклад. При этом все сотрудники смогут получить вознаграждение сверх оклада, исходя из индивидуальной оценки эффективности.

В прошлом году "Метинвест" поднимал уровень заработных плат дважды: в апреле доходы сотрудников выросли в среднем на 20%, в октябре – еще на 10%. В 2018 году средняя зарплата на предприятиях Группы в Украине составляла около 18 тысяч грн.

"Мы повышаем заработную плату наиболее востребованным рабочим на предприятиях, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда и повышать внутреннюю эффективность. Наша цель – постепенно сократить разрыв в доходах между украинскими металлургами и их европейскими коллегами. Создать условия для того, чтобы украинцы не искали заработка за рубежом, а могли зарабатывать дома, в своей стране", – сказал генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Напомним, после нескольких непростых лет прошлый год стал для группы "Метинвест" весьма благоприятным. Компании удалось восстановить полноценный режим работы и приспособиться к новым условиям ведения бизнеса.