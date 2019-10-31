Метинвест с 2012 года инвестировал в экопроекты, несмотря на спад в производстве, – Рыженков

Группа компаний "Метинвест" с 2012 года увеличивала капитальные и операционные расходы на экологическую модернизацию, несмотря на снижение объемов производства.

Об этом заявил руководитель "Метинвеста" Юрий Рыженков в ходе European Steel Conference, организованной одной из самых авторитетных информационно-аналитических компаний в металлургической отрасли World Steel Dynamics совместно с GMK Center.

В частности, в 2012 году при выпуске стали в объеме 16,246 млн т на экопроекти и операционные расходы природоохранной направленности было направлено $ 146 млн, в 2013 году (при выплавке 16,211 млн тонн стали) – $ 148 млн, 2014 год (13,163 млн т) – $ 226 млн, 2015 год (11,648 млн тонн) – $ 207 млн, 2016 год (12,284 млн тонн) – $ 231 млн, 2017 год (11,287 млн тонн) – $ 249 млн и 2018 год (11,428 млн тонн) – $ 347 млн. Уточняется, что в 2018 году только капинвестиции экологического направления составили $ 117 млн, что составляет 31% всех капинвестиций в Украине за год.

В целом на сегодня группа реализует 149 социальных и экологических объектов на своих предприятиях.