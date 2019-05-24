"Метинвест" выделил более 5 миллионов гривен на стипендии запорожским студентам

Общая профориентация, более 5 миллионов гривен на стипендии и комплексную модернизацию образовательного процесса.

Таков результат подписания 23 мая 2019 года Меморандума о сотрудничестве между компанией Метинвест и Национальным университетом "Запорожская политехника" и Запорожским национальным университетом.

Соглашение закрепило общее стремление социально ответственного бизнеса и учреждений профессионального образования повышать уровень подготовки будущих промышленников.

Меморандум создаст благоприятные условия для реформирования образовательной системы по подготовке квалифицированных специалистов технических специальностей с учетом современных тенденций рынка труда Украины. Его цель – улучшение качества профильного образования через модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений, актуализацию учебных планов и создание комфортных условий для образовательного процесса, мотивацию талантливых и амбициозных студентов, нацеленных на реализацию собственного потенциала в промышленной отрасли.

Новая стипендиальная программа для более 400 студентов, поддержка модернизации учебных классов и лабораторий, совместная профориентационная работа для популяризации металлургических профессий - основные направления сотрудничества ответственного бизнеса – компании Метинвест с запорожскими вузами. Мы не просто работодатели – мы готовы быть партнерами и берем на себя дополнительные обязательства в важном процессе создания современного профессионального образования в Украине,

– отметил Генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма..

В частности, меморандум предусматривает взаимодействие компании и вузов в проведении курсов по подготовке ВНО, курсов по STEM-образования школьников, стажировки студентов и преподавателей на базе предприятий.



Отныне лучшие студенты Запорожской политехники и ЗНУ, обучающихся на 1-5 курсах профильных специальностей, на конкурсной основе могут претендовать на стипендии Метинвеста. Общая сумма социальных инвестиций компании составит более 5,3 млн гривен.

Напомним, ежегодно в рамках программы партнерства с учебными заведениями запорожские предприятия Метинвеста принимают на работу около 200 молодых специалистов.