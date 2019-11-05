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      "Метинвест" завершил модернизацию цеха 1700 на ММКИ

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      Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича
      Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича / golos.ua

      "Метинвест" модернизировал листопрокатный цех "1700" на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича.

      5 ноября генеральный директор группы Юрий Рыженков запустил производство на обновленном агрегате. Общие инвестиции "Метинвеста" в проект составили порядка $110 млн.

      Проведенная реконструкция позволяет расширить характеристики и улучшить качество производимых на заводе горячекатаных рулонов. В частности, толщина готового листа будет составлять от 1,2 до 8 мм, а вес рулона до 25 тыс т. Кроме того, после модернизации ЛПЦ плановая мощность производства выросла до 2,5 млн т гк рулонов в год.

      Масштабная реконструкция ЛПЦ "1700" стартовала в 2017 году и в 2018 году были завершены работы по вводу в эксплуатацию нагревательной печи №1 и установка большегрузной пневматической моталки. Благодаря этому меткомбинат смог выпускать горячекатаные рулоны массой до 16,5 т, горячекатаные травленые рулоны без сварного шва массой до 15 т, а также холоднокатаные рулоны без сварного шва массой 14-14,5 т.

      Далее было установлено новое оборудование - промежуточное перематывающее устройство, рольганги, гидросбивы, станины клетей, главные двигатели и редукторы.

      "Это дополнительный 1 млн т горячекатаного рулона. То, что прежде нам приходилось продавать в полуфабрикатах, в слябе, сегодня это будет уже готовый продукт, это будет горячекатаный рулон. Мы также ожидаем, что по качественным характеристикам мы выйдем на уровень лучших мировых стандартов и мы сможем открывать для себя и новые рынки и лучше удовлетворять потребности действующих клиентов. В совокупности это должно дать очень серьезное улучшение экономики комбината им. Ильича", - отметил Ю. Рыженков.

      blog_ava
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      Теги: Новости Мариуполя Инвестиции Металлургия
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