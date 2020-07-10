В Харькове сотрудники метрополитена требуют выплатить им зарплаты. Более полсотни машинистов собрались на платформе с заявлением к руководству. Дело в том, что на коммунальном предприятии с марта не выплачивают зарплаты или дают лишь по несколько процентов от заработанного.

Часть работников заставляют даже выходить агитировать за мэра Геннадия Кернеса, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Кабмин хочет расширить компенсации за задержку пенсий и зарплат

С утра 10 июля 2020 года на станции метро "Московский проспект" собрались более полсотни машинистов. Они требуют, чтобы им выплатили зарплаты.

"Не выплачивают с того времени, когда мы вышли на карантин. Нам до сих пор должны за март. Часть не выплачена, также задолжали за апрель. Мы поехали (начали работать – 24 канал) в мае – и вот кусками только выплатили за май", – объяснил ситуацию машинист Дмитрий Цырков.

Справка. Работу метро в Украине разрешили с 25 мая 2020 года. Причиной приостановки были карантинные ограничения, которые были вызваны пандемией COVID-19.

Протест в метрополитене Харькова / Фото Суспільне Харків

Работники метрополитена в Харькове протестуют / Фото Суспільне Харків

Люди рассказали, что не выплачивают не только машинистам, а всем работникам. Однако у каждого сумма долга другая. Одному из протестующих Владимиру метрополитен задолжал более 30 тысяч гривен.

Я заработал за июнь 16 тысяч 300 гривен по расчету. Дали – 1 630 гривен. И как прожить на эти деньги? Я не знаю. Работаю дополнительно, чтобы выжить. У меня 3 детей,

– рассказал машинист Владимир.

Работников заставляют агитировать за Кернеса

К тому же, работников метрополитена нагружают бесплатными заработками. Их заставляют выходить и агитировать за действующего мэра Геннадия Кернеса. Машинист Дмитрий Цырков отметил, что людям дают одежду, на которой есть агитационные призывы голосовать за Кернеса. В этой одежде людей заставляют раздавать агитационные газеты.

Работники подписали обращение к руководству, в котором требуют погасить долги и прекратить использовать админресурс на агитацию. На собрание в электродепо журналистов охрана не пустила.

С работниками встретился заместитель гендиректора коммунального предприятия. Машинисты заверили, что им угрожали увольнением, если продолжат озвучивать проблемы на предприятии. Зарплату за июль пообещали выдать вовремя, однако остаток долга тогда, когда будут деньги.

К слову. В конце мая в мэрии заявляли, что будут брать в кредит 50 миллионов гривен, чтобы за 7 месяцев рассчитаться с долгами.