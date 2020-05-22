Метро в Киеве: КГГА не будет ограничивать количество пассажиров и проверять температуру

Пока неизвестно, заработает ли метро в Киеве 25 мая, однако в КГГА уже заявили, что не будут ограничивать количество пассажиров в вагонах и не будут проверять температуру.

Метро в Киеве: что известно

КГГА ожидает разрешения от Кабмина на открытие метро в столице. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал.

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Чиновник пояснил, что ограничить число пассажиров в подземке невозможно. Он отметил, что по той же причине не будут проводить температурный скрининг.

Однако дежурные по станции будут следить за тем, чтобы люди носили маски в метро и надевали перчатки. Мондриевский пояснил, что власти города будут смотреть на эпидемиологическую ситуацию.

Критерии для восстановления общественного транспорта:

за последние 7 дней в 100 тысяч населения насчитывается в среднем меньше 12 новых случаев COVID-19;

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет более 12;

загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%.

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Метро в Харькове: что известно

В то же время харьковское метро начнет перевозить пассажиров уже с 25 мая. Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес в телеграме.

В связи с ослаблением карантина и на основании постановления Кабинета Министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу 25 мая в 5:30 утра,

– написал Кернес.

Он напомнил о том, что карантин не отменен, а только ослаблен, поэтому в метро, как и в другом общественном транспорте, необходимо соблюдать санитарные нормы.