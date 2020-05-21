Метро в Киеве может не заработать с 25 мая

Киевский метрополитен может не возобновить работу с 25 мая. Все из-за плохой ситуации с эпидемией коронавируса в столице.

Решение об открытии метро в Киеве с 25 мая должен принять Кабинет министров Украины. Однако, по данным РБК-Украина, правительство склоняется к мысли пока не открывать подземку в столице.

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Причиной такого решения называют плохую статистику случаев заболеваемости COVID-19.

По состоянию на 21 мая в Киеве подтвердили 2 475 случаев заражения Коронавирусная инфекцией. Из них 315 человек выздоровели. К сожалению, 57 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. По показателям город Киев на втором месте по заболеваемости после Черновицкой области.

В КГГА же пока ожидают, что метро в Киеве заработает с 25 мая. Однако там, как и в "Киевском метрополитене", пока не получили решение Кабмина, которое даст им право возобновить работу метро, сообщили в РБК-Украина.

А вот метро в двух других украинских городах – Харькове и Днепре – должно заработать с 25 мая.

Пока же на сайте Кабмина есть информация об открытии метро с 25 мая. Наземный общественный транспорт должны запустить с 22 мая. О том, что метрополитен в Киеве могут и не запустить с 25 мая, официально не сообщается.



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