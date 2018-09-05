Metro Exodus: в сети "засветились" новые интересные детали игры от украинской студии

Украинская компания-разработчик 4A Games славилась тем, что не боится создавать ресурсоемкие игры с впечатляющей графикой. И вот в сети появились фото экрана графических настроек игры Metro Exodus, которые указывают на то, что проект станет новым мерилом производительности для топовых ПК.

Об этом сообщает PCGamesHardware.

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На выставке Gamescom 2018 4A Games демонстрировала Metro Exodus с включенной технологией Nvidia RTX Ray Tracing для некоторых фоновых теней. Кроме того, данный шутер будет поддерживать технологии Nvidia HairWorks и Advanced PhysX, которые отвечают за создание реалистического волосяного покрова и симуляцию физических явлений в игре.

Графические настройки в игре Metro Exodus

Шутер от первого лица в открытом мире Metro Exodus является частью знаменитой франшизы "Метро 2033", в которую входят книги Дмитрия Глуховского и других авторов, а также компьютерные игры. Релиз проекта состоится 22 февраля 2019 года на платформах Xbox One, PlayStation 4 и PC.

Трейлер игры Metro Exodus – смотрите видео

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