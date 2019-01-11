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      Метро на "Одесскую": что не так с недвижимостью на строительстве новой линии метро в Харькове

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      Строительство метро в Харькове
      Строительство метро в Харькове / stroyobzor.ua

      На протяжении четырех лет в Харькове планируют закончить строительство продолжения Алексеевской линии метрополитена от станции "Метростроителей" до метро "Одесская".

      Тем временем в мэрии Харькова отчитываются, что почти все владельцы недвижимости в зоне строительства новой ветки метро дали официальное согласие на выкуп.

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      Из 145 физических и юридических лиц, владеющих недвижимостью в зоне строительства метро от станции "Метростроителей" до станции метро "Одесская", 141 дали согласие на выкуп их недвижимого имущества.

      Как пояснил директор департамента регистрации Харьковского горсовета Олег Дробот, в общем мэрии необходимо будет выкупить 89 объектов из 145.

      70% владельцев недвижимости согласились с предложенной ценой, а соглашений по выкупу недвижимости уже провели на более чем 40 миллионов гривен.

      Правда, есть 4 собственника, которые отказались от проведения переговоров.

      По словам Дробота, один из них не выходил на контакт с городскими службами и отказался от встречи с наблюдателями от ЕБРР, который финансирует строительство.

      Известно также, что один из этих 4 объектов неожиданно изменил свою площадь и вместо одного жилого дома на земельном участке "появилось" два.

      В горсовете Харькова говорят, что уже обратились по этому поводу в прокуратуру, чтобы правоохранители провели необходимые проверки.

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      В то же время у Кернеса озвучили свою принципиальную позицию, заявив, что если городская власть не придет к соглашению относительно выкупа с этими четырьмя владельцами, то будет обращаться в суд касаемо принудительного выкупа. Такие задержки, по словам представителей городской власти, непосредственно влияют на сроки начала строительства метро.

      метро Харків схема
      Схема метрополитена Харькова

      Что известно о продолжении Алексеевской линии метро в Харькове? 19 июля 2017 года Кабмин утвердил проект строительства станций метро "Державинская" и "Одесская" Алексеевской линии метрополитена в Харькове. Кредит в размере 320 миллионов евро предоставят Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

      Кроме строительства двух станций проект предусматривает строительство нового депо и покупку 85 вагонов подвижного состава.

      На сегодня в метро Харькова действует три линии – "Алексеевская", "Салтовская" и "Холодногорско-Заводская" – общая длина которых более 38 километров.

      Ранее стало известно, что три станции метро в Днепре будет проектировать всемирно известное архитектурное бюро Захи Хадид.

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      Теги: Новости Украины Покупка недвижимости Строительство Метро Новости Харькова Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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