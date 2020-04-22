Метро на Виноградарь строят, несмотря на карантин
Работы по строительству новых станций и перегонов в жилой район Виноградарь в столице сейчас идут в полном объеме. На строительство не повлияли карантин и ограничения.
Представители "Киевметростроя" делают все, чтобы в декабре 2021 года две станции метро на Виноградарь были открыты. Об этом сообщил Виталий Кличко на своем брифинге, отвечая на вопросы журналистов, пишет 24 канал.
Перед этим Кличко рассказал о ситуации с загрязнением воздуха в Киеве
Хочу вас заверить – работы там продолжаются. Специалисты почти закончили собирать огромный проходной комплекс,
– рассказал Кличко.
Кличко заверил, что контролирует ход работ и вскоре лично поедет на место строительства.
Метро на Виноградарь обслуживать до 90 тысяч человек в сутки, длина участка между станциями будет достигать 3,7 километров.
Где расположен жилой массив Виноградарь
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