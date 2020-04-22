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      Метро на Виноградарь строят, несмотря на карантин

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      Строительство метро на Виноградарь продолжается / Фото иллюстративное "Киевметростроя"

      Работы по строительству новых станций и перегонов в жилой район Виноградарь в столице сейчас идут в полном объеме. На строительство не повлияли карантин и ограничения.

      Представители "Киевметростроя" делают все, чтобы в декабре 2021 года две станции метро на Виноградарь были открыты. Об этом сообщил Виталий Кличко на своем брифинге, отвечая на вопросы журналистов, пишет 24 канал.

      Перед этим Кличко рассказал о ситуации с загрязнением воздуха в Киеве

      Хочу вас заверить – работы там продолжаются. Специалисты почти закончили собирать огромный проходной комплекс,
      – рассказал Кличко.

      Кличко заверил, что контролирует ход работ и вскоре лично поедет на место строительства.

      Метро на Виноградарь обслуживать до 90 тысяч человек в сутки, длина участка между станциями будет достигать 3,7 километров.

      Где расположен жилой массив Виноградарь

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости политики Карантин в Украине 2020 КГГА Строительство Виталий Кличко Новости Украины Новости Киева Метро
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