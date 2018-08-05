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Метро в Киеве возобновило работу после технического сбоя

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Киевский метрополитен работает в штатном режиме
Киевский метрополитен работает в штатном режиме / tsn.ua/

Сейчас Киевский метрополитен работает в штатном режиме. Все станции, которые ранее были закрыты из-за технического сбоя, возобновили свою работу.

Об этом Киевский метрополитен сообщил на своей странице в Twitter.

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Ранее 24 канал сообщал, что днем 5 августа в Киеве на синей линии Киевского метрополитена произошел технический сбой. В связи с инцидентом несколько станций перестали работать.

Сейчас работа метро полностью восстановлена. Руководство Киевского метрополитена извинилось за временные неудобства.

Напомним, что власти Киева вместе с владельцами рекламных компаний разработали правила размещения внешней рекламы в Киеве. Теперь ее количество на улицах столицы должно заметно уменьшиться.

Теги: Новости Украины Новости Киева Фотоновости метро
Источник: 24 Канал
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