Метро в Киеве возобновило работу после технического сбоя
Сейчас Киевский метрополитен работает в штатном режиме. Все станции, которые ранее были закрыты из-за технического сбоя, возобновили свою работу.
Об этом Киевский метрополитен сообщил на своей странице в Twitter.
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Ранее 24 канал сообщал, что днем 5 августа в Киеве на синей линии Киевского метрополитена произошел технический сбой. В связи с инцидентом несколько станций перестали работать.
Сейчас работа метро полностью восстановлена. Руководство Киевского метрополитена извинилось за временные неудобства.
Напомним, что власти Киева вместе с владельцами рекламных компаний разработали правила размещения внешней рекламы в Киеве. Теперь ее количество на улицах столицы должно заметно уменьшиться.