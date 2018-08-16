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"Метронидазол": применение, польза и вред антибиотика

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"Метронидазол": применение, польза и вред антибиотика
"Метронидазол": применение, польза и вред антибиотика / Фото из свободных источников

При различных инфекционных заболеваниях врач может назначить такой препарат, как "метронидазол", или препараты, содержащие метронидазол.

Когда применяют "Метронидазол"

Антибиотик могут назначать при таких инфекционных болезнях как амебиаз, лямбиоз, а также при воспалительных заболеваниях органов мочевыделительной системы.

"Метронидазол" применяют при анаэробных инфекциях, которые являются самыми сложными среди раневых инфекций.

Препарат врач может назначить вместе с терапией метронидазолом в случае возникновения абсцесса печени при амебиазе дренирования или аспирации (эффект "всасывания") гноя.

Коли застосовують
Когда применяют "Метронидазол"

Преимущества антибиотика

"Метронидазол" при пероральном приеме быстро и почти полностью всасывается в организм. При этом биодоступность лекарств достигает 100%.

Период полувыведения антибиотика – 8-10 часов, доказано незначительное – не более 20% – связывание с белками крови.

Распределяется препарат по всему телу быстро и в больших количествах, с достижением концентраций, близких к уровням препарата в плазме крови.

Противопоказания "Метронидазола"

Не назначают препарат при:

– повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата или другим производным нитроимидазола;

– лейкопении (в частности, анамнезе);

– органических поражениях центральной нервной системы (в частности, эпилепсия)

– тяжелой печеночной недостаточности (при назначении высоких доз)

– беременности (особенно I триместр);

– кормлении грудью;

– детям до 2 лет;

– одновременном применении с амоксициллином у детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Протипоказання
Противопоказания "Метронидазола"

Вред антибиотиков

При длительном приеме "Метронидазола" у пациента могут наблюдаться побочные эффекты

  1. со стороны пищеварительной системы – тошнота, рвота, боль в животе, диарея, запоры и т.д.;
  2. со стороны центральной и периферической нервной системы – головная боль, головокружение, нарушение координации движений и др.;
  3. со стороны системы кроветворения – ейтропения, лейкопения
  4. аллергические реакции – крапивница, кожные высыпания, гиперемия кожи;
  5. со стороны мочеполовой системы – дизурия, цистит, полиурия, недержание мочи, и тому подобное.

Шкода
Вред "Метронидазола"

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Лекарства Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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