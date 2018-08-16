"Метронидазол": применение, польза и вред антибиотика

При различных инфекционных заболеваниях врач может назначить такой препарат, как "метронидазол", или препараты, содержащие метронидазол.

Когда применяют "Метронидазол"

Антибиотик могут назначать при таких инфекционных болезнях как амебиаз, лямбиоз, а также при воспалительных заболеваниях органов мочевыделительной системы.



"Метронидазол" применяют при анаэробных инфекциях, которые являются самыми сложными среди раневых инфекций.



Препарат врач может назначить вместе с терапией метронидазолом в случае возникновения абсцесса печени при амебиазе дренирования или аспирации (эффект "всасывания") гноя.



Когда применяют "Метронидазол"

Преимущества антибиотика

"Метронидазол" при пероральном приеме быстро и почти полностью всасывается в организм. При этом биодоступность лекарств достигает 100%.



Период полувыведения антибиотика – 8-10 часов, доказано незначительное – не более 20% – связывание с белками крови.



Распределяется препарат по всему телу быстро и в больших количествах, с достижением концентраций, близких к уровням препарата в плазме крови.

Противопоказания "Метронидазола"

Не назначают препарат при:



– повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата или другим производным нитроимидазола;



– лейкопении (в частности, анамнезе);



– органических поражениях центральной нервной системы (в частности, эпилепсия)



– тяжелой печеночной недостаточности (при назначении высоких доз)



– беременности (особенно I триместр);



– кормлении грудью;



– детям до 2 лет;



– одновременном применении с амоксициллином у детей и подростков в возрасте до 18 лет.



Противопоказания "Метронидазола"

Вред антибиотиков

При длительном приеме "Метронидазола" у пациента могут наблюдаться побочные эффекты

со стороны пищеварительной системы – тошнота, рвота, боль в животе, диарея, запоры и т.д.; со стороны центральной и периферической нервной системы – головная боль, головокружение, нарушение координации движений и др.; со стороны системы кроветворения – ейтропения, лейкопения аллергические реакции – крапивница, кожные высыпания, гиперемия кожи; со стороны мочеполовой системы – дизурия, цистит, полиурия, недержание мочи, и тому подобное.



Вред "Метронидазола"