"Метронидазол": применение, польза и вред антибиотика
При различных инфекционных заболеваниях врач может назначить такой препарат, как "метронидазол", или препараты, содержащие метронидазол.
Когда применяют "Метронидазол"
Антибиотик могут назначать при таких инфекционных болезнях как амебиаз, лямбиоз, а также при воспалительных заболеваниях органов мочевыделительной системы.
"Метронидазол" применяют при анаэробных инфекциях, которые являются самыми сложными среди раневых инфекций.
Препарат врач может назначить вместе с терапией метронидазолом в случае возникновения абсцесса печени при амебиазе дренирования или аспирации (эффект "всасывания") гноя.
Когда применяют "Метронидазол"
Преимущества антибиотика
"Метронидазол" при пероральном приеме быстро и почти полностью всасывается в организм. При этом биодоступность лекарств достигает 100%.
Период полувыведения антибиотика – 8-10 часов, доказано незначительное – не более 20% – связывание с белками крови.
Распределяется препарат по всему телу быстро и в больших количествах, с достижением концентраций, близких к уровням препарата в плазме крови.
Противопоказания "Метронидазола"
Не назначают препарат при:
– повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата или другим производным нитроимидазола;
– лейкопении (в частности, анамнезе);
– органических поражениях центральной нервной системы (в частности, эпилепсия)
– тяжелой печеночной недостаточности (при назначении высоких доз)
– беременности (особенно I триместр);
– кормлении грудью;
– детям до 2 лет;
– одновременном применении с амоксициллином у детей и подростков в возрасте до 18 лет.
Противопоказания "Метронидазола"
Вред антибиотиков
При длительном приеме "Метронидазола" у пациента могут наблюдаться побочные эффекты
- со стороны пищеварительной системы – тошнота, рвота, боль в животе, диарея, запоры и т.д.;
- со стороны центральной и периферической нервной системы – головная боль, головокружение, нарушение координации движений и др.;
- со стороны системы кроветворения – ейтропения, лейкопения
- аллергические реакции – крапивница, кожные высыпания, гиперемия кожи;
- со стороны мочеполовой системы – дизурия, цистит, полиурия, недержание мочи, и тому подобное.
Вред "Метронидазола"
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