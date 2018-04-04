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Метрополитен-музей в Нью-Йорке выложил в свободный доступ 500 книг по искусству

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Музей в Нью-Йорке выложил в свободный доступ 500 книг по искусству
Музей в Нью-Йорке выложил в свободный доступ 500 книг по искусству / Фото из открытых источников

Метрополитен-музей – один из самых известных музеев мира выложил в свободный доступ оцифрованные издания по искусству, выпущенные музеем за последние 50 лет.

Метрополитен-музей выложил в свободный доступ более 500 книг об искусстве, которые были изданы в рамках проекта Met Publications начиная с 1964 года, рассказывает Birdinflight со ссылкой на Design Taxi.

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Все издания доступны для бесплатного скачивания, хотя в печатном виде многие из них обошлись бы покупателям в 250 долларов.

В опубликованной коллекции есть каталоги работ музея, книги по истории живописи, каллиграфии и плакатного искусства, сборники с самыми известными произведениями разных эпох и многое другое. Для удобства просмотра на странице проекта работает поиск изданий по автору, темам и годам выпуска.

Метрополитен-музей считается одним из крупнейших художественных музеев мира, который уступает по посещаемости только Лувру. В последние годы учреждение занимается масштабным проектом по оцифровке своей коллекции, которая составляет около 1,5 миллиона произведений искусства. Сейчас оцифровано уже более 400 тысяч экспонатов.

Теги: LifeStyle Исскусство Новости США Нью-Йорк
Источник: 24 Канал
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