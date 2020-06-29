Среди днепровских многоэтажек появился зеленый оазис. Днепрянка Людмила Кокул собственноручно высадила сквер. Озеленением территории возле своего дома женщина занимается уже 13 лет, а впоследствии такое хобби сплотило и ее соседей.

Про двор, который не стал ждать благоустройства своего района от местной власти, а взял все в свои руки – читайте в материале 24 канала.

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Днепрянка Людмила Кокул никогда не имела дело с цветоводством, однако теперь ухаживает за растениями ежедневно. На месте сквера, который она создала, раньше была просто пустота. Сейчас здесь больше сотни кустов, более 30 деревьев и множество цветов.

"Теперь дети бегают тут кругами, они называют это цветочным лабиринтом!. Самим приятно, дышать легче, и людям нравится – все идут и благодарят", – рассказала местная жительница Людмила Кокул.

Садовод Людмила Кокул / Фото 24 канал

В сквере – большое многообразие растений / фото 24 канал

Сад планируют расширить цветущими растениями / Фото 24 канал

К озеленению присоединились соседи

Каждый вечер Людмила ухаживает за деревьями, поливает цветы и убирает сорняки. Со временем ей начали помогать соседи. Вдохновившись, они также решили приобщиться к озеленению.

"Я увидела, что мои старшие коллеги уже очень давно этим занимаются, и решила – почему бы и нет? Мы можем сделать наш двор лучше, чище, красивее", – поделилась впечатлениями местная жительница Юлия Григоренко.

Жители рассказывают, что цветоводство изрядно сближает соседей, ведь люди, ухаживая за растениями, общаются, делятся мыслями и планами. А в планах — расширение сада вечнозелеными и цветущими растениями.

Смотрите видео: между многоэтажками Днепра образовался настоящий оазис