16:32
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 20°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Между Германией и Россией не должно быть особых отношений, – экс-глава МИД ФРГ

32 Читати новину українською
Экс-глава МИД Германии отличился неожиданным заявлением относительно РФ
Экс-глава МИД Германии отличился неожиданным заявлением относительно РФ / Twitter

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отличился неожиданым для себя заявлением об отношениях России и ФРГ. Так, бывший немецкий дипломат высказался против того, чтобы Берлин в одиночку выстраивал отношения с Москвой.

По словам Габриэля, это можно будет сравнить с "разрывом бомбы", передает Süddeutsche Zeitung.

Читайте также: Еврокомиссар указал на страны, которые угрожают Евросоюзу снаружи и внутри

Между Германией и Российской Федерацией не должно быть особых отношений. Для Европейского Союза это будет как взрыв бомбы,
– отметил экс-глава МИД ФРГ на презентации своей новой книги в Ганновере, посвященной российско-немецким отношениям.

Во время кризиса в Украине, напомнил Габриэль, Германия, Франция, Россия и Украина были вынуждены совместно вести переговоры. Этого уже было достаточно, чтобы напугать Польшу, констатировал бывший министр.

По словам экс-главы немецкого внешнеполитического ведомства, в памяти поляков еще свежи воспоминания о том, что "случается в Восточной Европе, когда Германия и Россия ведут переговоры без участия Польши".

В прошлом году Зигмар Габриэль ратовал за улучшение отношений между РФ и Германией и постепенное снятие европейских санкции против России.

Теги: Новости политики Новости России Евросоюз
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
сегодня, 15:01 Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
Юрій Бутусов
Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
сегодня, 14:44 Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
5 сентября, 12:01 Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
Монетизация субсидий: что это такое и как оформить документы
сегодня, 14:25 Монетизация субсидий: что это такое и как оформить документы
Ірина Лаб'як
ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
сегодня, 12:01 ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
Злой Одессит
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
NASA дарит возможность "посетить" Марс: панорамное видео поверхности планеты
 1 февраля 2016 , 17:19
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук