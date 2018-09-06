Между Германией и Россией не должно быть особых отношений, – экс-глава МИД ФРГ

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отличился неожиданым для себя заявлением об отношениях России и ФРГ. Так, бывший немецкий дипломат высказался против того, чтобы Берлин в одиночку выстраивал отношения с Москвой.

По словам Габриэля, это можно будет сравнить с "разрывом бомбы", передает Süddeutsche Zeitung.

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Между Германией и Российской Федерацией не должно быть особых отношений. Для Европейского Союза это будет как взрыв бомбы,

– отметил экс-глава МИД ФРГ на презентации своей новой книги в Ганновере, посвященной российско-немецким отношениям.

Во время кризиса в Украине, напомнил Габриэль, Германия, Франция, Россия и Украина были вынуждены совместно вести переговоры. Этого уже было достаточно, чтобы напугать Польшу, констатировал бывший министр.



По словам экс-главы немецкого внешнеполитического ведомства, в памяти поляков еще свежи воспоминания о том, что "случается в Восточной Европе, когда Германия и Россия ведут переговоры без участия Польши".

В прошлом году Зигмар Габриэль ратовал за улучшение отношений между РФ и Германией и постепенное снятие европейских санкции против России.